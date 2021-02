O regicídio de D. Carlos e do príncipe herdeiro. O que ficou para a História a 1 de fevereiro

1507

Isabel I, de Inglaterra, assina a ordem de execução de Maria Stuart, da Escócia.

Hannah Mckay

1727

A Inglaterra e a Espanha entram em guerra, após o cerco de Gibraltar, pelos espanhóis.

1808

As forças de Napoleão, comandadas por Junot, retiram a coroa portuguesa à Casa de Bragança. O país passa para administração francesa. O Conselho de Regência é dissolvido.

1850

A proposta de Lei da Liberdade de Imprensa, conhecida por "Lei da Rolha", é apresentada na Câmara dos Pares do Reino. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Lopes de Mendonça contestam o diploma.

1885

Assinatura do Tratado de Simulambuco entre a coroa portuguesa e representantes dos povos cabindas, que serve a estes para se acolherem sob a proteção de Portugal e a Lisboa para defender na Conferência de Berlim, a decorrer, os seus direitos sobre Cabinda, território que reclamado pela França, Reino Unido e Bélgica.

1900

O cientista norte-americano de origem austríaca Karl Landsteiner identifica os grupos sanguíneos, facto que lhe atribuirá o Nobel da Medicina, em 1930.

1902

Fim da obrigatoriedade das chinesas andarem com os pés enfaixados.

AP Photo

1904

Começa o serviço combinado de caminhos-de-ferro entre as estações das linhas do Sul e Sueste e as da Companhia Real.

1908

Regicídio. D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe, são mortos a tiro no Terreiro do Paço, em Lisboa. D. Manuel II sobe ao trono.

1918

É criada a Direção dos Serviços da Subsistência Pública, para a importação e exportação dos géneros alimentares.

1924

O Reino Unido reconhece a URSS.

1933

O ministro português da Obras Públicas Duarte Pacheco encomenda o estudo para a construção de uma ponte sobre o Tejo, em Lisboa, entre o Beato e o Montijo.

1951

Getúlio Vargas é investido presidente do Brasil.

1958

É constituída a República Árabe Unida, com a união do Egito e do Sudão.

1959

A Suíça rejeita, em referendo, o direito de voto das mulheres.

SALVATORE DI NOLFI

1966

Morre Buster Keaton, nome artístico de Joseph Frank Keaton Jr, ator e diretor americano de comédias mudas, considerado o grande rival de Charlie Chaplin. Tinha 70 anos.

1968

Guerra do Vietname. O chefe da polícia de Saigão Nguyen Ngoc Loan executa um prisioneiro vietcong, em plena rua. O facto é captado pelo foto-repórter norte-americano Eddie Adams.

1978

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condena a política de apartheid da África do Sul.

AP Photo

1979

O líder religioso xiita Ayatollah Khomeiny regressa ao Irão, depois de 14 anos de exílio.

1982

Estreia o Late Night Show, de David Letterman, na norte-americana NBC.

AP Photo

1983

O dirigente soviético Yuri Andropov rejeita a proposta norte-americana para a eliminação dos mísseis de médio alcance dos dois países.

1984

- Sai o primeiro número do África Jornal.

- David Stern sucede a Larry O'Brien na liderança da NBA (Liga Profissional Norte-Americana de Basquetebol), cargo que virá a ocupar até 1 de fevereiro de 2014. David Stern desenvolve a Liga profissional passando o número de equipas de 23 para 30.

Tami Chappell

1989

É aberto o testamento do pintor surrealista Salvador Dalí. A fortuna é deixada ao Estado espanhol.

1991

O presidente da África do Sul, Frederik de Klerk, proclama o fim das leis raciais no país.

1993

- Morre o fotógrafo Augusto Cabrita. Tinha 68 anos.

- Início do julgamento de Xanana Gusmão, na Indonésia.

ACHMAD IBRAHIM

2001

A última bandeira das Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste), braço armado da resistência timorense, é arriada pela última vez.

2002

Morre, aos 88 anos, o republicano e socialista Raul Rego, cofundador do PS, resistente antifascista, ministro da Comunicação Social no I Governo Provisório, ex-diretor do República.

2003

- Entra em vigor o Tratado de Nice da União Europeia.

Philippe Wojazer

- O vaivém Columbia desintegra-se na aproximação à Terra.

2006

- Portugal e a norte-americana Microsoft assinam o memorando de entendimento, no âmbito do Plano Tecnológico, que prevê o desenvolvimento de 18 iniciativas conjuntas em 2006.

- Apresentação do primeiro Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência.

2007

- Novos confrontos entre a Fatah e o Hamas causam seis mortos na Faixa de Gaza, menos de três dias depois da entrada em vigor do cessar-fogo acordado pelos dois movimentos palestinianos.

- Morre Ahmed Abu Laban, líder da comunidade muçulmana na Dinamarca, que esteve no centro da polémica sobre as caricaturas de Maomé em 2006. Tinha 60 anos.

2008

- Entra em vigor a Convenção relativa à Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, ratificada apenas por 15 dos 47 países que compõem o Conselho da Europa.

- Representantes do presidente queniano Mwai Kibaki e do seu rival Raila Odinga chegam a acordo sobre um plano comum para pôr fim à violência no país.

- Dois atentados cometidos por mulheres deficientes mentais em Bagdad em dois mercados públicos de Al-Ghazil e de Al-Jadida, em dia de descanso semanal, causam 98 mortos e 208 feridos no Iraque.

- Morre o fotógrafo Allan Grant, que através da sua objetiva captou os testes nucleares no deserto do Nevada e fez as últimas fotografias de Marilyn Monroe. Tinha 88 anos.

2009

- A Cimeira da União Africana, em Adis Abeba, decide a criação dos "Estados Unidos de África" com um governo comum, similar ao modelo da União Europeia.

Antony Njuguna

2011

- O Presidente do Egito, Hosni Mubarak, anuncia que não se recandidatará ao cargo e que utilizará os meses que restam do seu mandato para assegurar uma transição pacífica no país.

2012

- O Governo e os parceiros sociais, subscritores do acordo tripartido alcançado a 18 de janeiro, fecham a versão final do documento que altera a legislação laboral.

- A Comissão Europeia chumba a fusão entre as bolsas NYSE Euronext e Deutsche Börse.

- Pelo menos 73 pessoas morrem e centenas ficam feridas na sequência de confrontos registados em Port Said, no Egito, no final de futebol entre o Al-Ahly, treinado pelo português Manuel José, e o Al-Masry.

- Morre Wislawa Szymborska, poetisa polaca, Prémio Nobel da Literatura em 1996. Tinha 88 anos.

2015

- 13.000 pessoas saem para a rua, no âmbito de uma campanha de desobediência civil em prol do sufrágio universal em Hong Kong.

- A OMS (Organização Mundial de Saúde) declara epidemia do vírus zika como uma emergência para a saúde pública mundial.

Denis Balibouse

- Morre, com 80 anos, Udo Lattek, ex-treinador do Bayern Munique. Udo Lattek orientou os maiores clubes da Liga Alemã, sendo reconhecido como um dos treinadores de maior sucesso na Bundesliga.

2016

- O Governo do Reino Unido dá permissão aos cientistas para procederem a manipulações genéticas em embriões humanos, como parte de uma investigação para determinar a razão pela qual ocorrem abortos.

2020

- Morre, aos 72 anos, Peter Serkin, pianista norte-americano.