Sid Vicious morre aos 21 anos. O que ficou para a História a 2 de fevereiro

1387

D. João I casa-se com D. Filipa de Lencastre.

1502

Nasce Damião de Góis, humanista português, escritor, diplomata e historiador.

1635

Os holandeses fundam Nova Amesterdão, atual cidade de Nova Iorque.

1917

Grande Guerra 1914-18. As primeiras tropas portuguesas chegam a Brest, em França.

1947

Um avião Dakota, da carreira Paris-Lisboa, embate na serra de Sintra. Morrem 17 pessoas.

1948

Portugal e os EUA assinam o acordo que renova a concessão do aeródromo das Lajes, Açores.

1962

Memorial confidencial de Marcelo Caetano para o Governo propõe a criação de um Estado Federal.

1964

António Calvário vence o primeiro Grande Prémio TV da Canção Portuguesa.

1975

Trabalhadores rurais ocupam terras abandonadas nas herdades do Picote, em Montemor-o-Novo, e da Defesa, em Évora. Os acontecimentos marcam o início da Reforma Agrária e precedem a proposta do Governo.

1979

Morre, com 21 anos, Sid Vicious, líder dos Sex Pistols, referência do movimento Punk.

Anonymous

1981

O inquérito do Ministério dos Transportes ao caso de Camarate assegura não ter havido crime na origem da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa.

1984

É aprovada a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, órgão de carácter consultivo e de composição tripartida (Governo-Patrões-Sindicatos).

1996

Morre, com 83 anos, o ator norte-americano Gene Kelly, protagonista de "Serenata à Chuva".

1999

Hugo Chávez assume a Presidência da Venezuela.

Rodolfo Benitez

2001

Morre o dirigente socialista Francisco Marcelo Curto, ministro do Trabalho no I Governo Constitucional. Tinha 63 anos.

2004

Morre, com 89 anos, o general Kaúlza de Arriaga, "ultra" da ditadura do Estado, comandante das Forças Terrestres em Moçambique, responsável pela operação Nó Górdio e criador dos Grupos Especiais, que levaram aos massacres no norte de Moçambique, em 1971-73.

2005

É aprovado o pacote antitabaco que proíbe a venda de cigarros a menores de 16 anos e impõe a criação de espaços para não fumadores, nos restaurantes.

2006

A primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em Portugal, é rejeitada pela 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

2008

Pelo menos 20 pessoas morrem e 50 outras ficam feridas num atentado ocorrido numa estação rodoviária no centro-norte do Sri Lanka, onde os confrontos marcam presença diária.

Eranga Jayawardena

2010

A EDP inaugura a primeira rede de abastecimento de veículos elétricos, numa parceria com autoridades do Estado do Espírito Santo, no Sudeste do Brasil.

2017

Morre, aos 67 anos, em São Paulo, Letícia Lula da Silva, ex-primeira dama do Brasil.

Andre Penner

2018

O Estado português adquire a pintura "A Anunciação", de Álvaro Pires de Évora, em leilão.

2020

Avião da Força Aérea com 18 portugueses e duas cidadãs brasileiras retirados da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, aterra na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa. No dia seguinte as análises dão negativo mas os repatriados permanecem em quarentena voluntária em instalações providenciadas pelo Ministério da Saúde.