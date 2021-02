Termina a guerra do Vietname. O que ficou para a História a 3 de fevereiro

1488

Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança.

1536

Morre, em Évora, o poeta e cronista português Garcia de Resende, compilador do Cancioneiro Geral. Tinha 66 anos.

1879

É eleita a nova direção do Partido Republicano, composta por Oliveira Marreca, Latino Coelho, Sousa Brandão, Bernardino Pinheiro e Eduardo Maia.

1927

Revolta Reviralhista, no Porto, primeiro levantamento contra a ditadura militar, saída do Golpe de 28 de maio de 1926.

1959

Morrem os artistas Buddy Holly, Ritchie Valens e Big Bopper, vítimas de um acidente aéreo. Três nomes da primeira fase do rock and roll nos anos 50 (Buddy Holly intérprete de "Peggy Sue" entre outros sucessos e Ritchie Valens famoso por "La Bamba").

1966

Primeira "alunagem suave" de uma sonda espacial soviética (Luna 9) na Lua.

1969

Assassínio de Eduardo Mondlane, primeiro presidente da FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique, em Der-es-Salaam, na Tanzânia, num atentado bombista, patrocinado pela PIDE. Tinha 48 anos.

1971

A nave espacial norte-americana Apollo-14 entra em órbita lunar.

Jim Kerlin

1973

Termina a guerra do Vietname, na data formalmente acordada no cessar-fogo entre os EUA e o Vietname do Norte. O acordo de paz será assinado mais tarde, em Paris.

Nick Ut

1989

Morre, com 59 anos, o ator e cineasta norte-americano John Cassavetes, realizador de "Shadows", "A Child is Waiting", "Glória", "Love Streams".

2004

Medidas anti violência nos campos de futebol estabelecem a criação do cadastro de adeptos e o reforço do policiamento nos estádios.

2005

Israel aprova a retirada de tropas da Cisjordânia.

2007

Grupo de 46 países, incluindo Portugal, propõe a criação de uma organização das Nações Unidas para o meio ambiente.

2008

"Fado da saudade", de Carlos do Carmo e Fernando Pinto do Amaral, vence o prémio Goya para Melhor Canção Original na 22.ª edição dos Prémios Goya, no Palácio dos Congressos, em Madrid.

Chris Pizzello

2017

O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anuncia que não será recandidato ao cargo nas eleições gerais deste ano, deixando assim o poder em Angola ao fim de 38 anos, avançando João Lourenço no seu lugar.

2018

Morre, aos 85 anos, Oswaldo Loureiro, ator e realizador brasileiro.

2019

Morre, aos 79 anos, o ator Octávio Matos.