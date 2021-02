Telma Monteiro conquista a primeira medalha de ouro. O que ficou para a História a 4 de fevereiro

1799

Nasce João Baptista da Silva Leitão, que virá a adotar os apelidos Almeida Garrett. Escritor, político liberal, fundador do Teatro Nacional e reformador do ensino artístico.

1808

- Napoleão Bonaparte determina a cobrança, em Portugal, do imposto extraordinário no valor de 100 milhões de francos.

1938

- Na Alemanha, Adolf Hitler centraliza o Governo, toma a pasta da Guerra e nomeia Joachim von Ribbentrop ministro dos Negócios Estrangeiros.

1945

- II Guerra Mundial. Início da Conferência de Yalta. São estabelecidos os termos da rendição incondicional da Alemanha nazi e o desenho da Europa após a Guerra.

1961

- Início da luta armada pela independência de Angola. Depois de várias ações repressivas da polícia portuguesa, o MPLA ataca a Casa de Reclusão Militar, o quartel da PSP e a delegação da Emissora Nacional em Luanda. No norte do território, a UPA ataca fazendeiros brancos.

1973

- O rei Hussein, da Jordânia, cessa as hostilidades contra Israel.

1975

- É inaugurada a sede da Sociedade Portuguesa de Autores.

1997

- O Tribunal Cível de Los Angeles condena o ex-futebolista norte-americano OJ Simpson ao pagamento de mais de um milhão de dólares de indemnização pela morte de sua mulher e do amigo.

1998

- A Assembleia da República aprova o projeto de Lei que despenaliza o aborto até às 10 semanas.

2003

- Começa a demolição da Aldeia da Luz, no Alentejo.

- A Federação Jugoslava passa a Sérvia e Montenegro.

2008

- A NASA transmite para o espaço a canção dos Beatles "Across the Universe", uma estreia absoluta, para celebrar simultaneamente o cinquentenário da agência espacial norte-americana e os 40 anos da música do grupo britânico.

- É inaugurada a Linha Cancro, da Liga Portuguesa Contra o Cancro em colaboração com a Sanofi Pasteur MSD, uma linha de apoio à pessoa com cancro e seus familiares.

2012

- Telma Monteiro consegue a primeira medalha de ouro da sua carreira no Grand Slam de Paris, em -57 kg, ao vencer a campeã mundial, a judoca japonesa Aiko Sato, em apenas nove segundos.

2014

- A leiloeira Christie's cancela a venda dos 85 quadros de Joan Miró provenientes da coleção do ex-BPN.

2017

- O Departamento de Estado dos EUA revoga o cancelamento de vistos para cidadãos de sete países muçulmanos, depois de um juiz federal ter bloqueado o decreto anti-imigração de Donald Trump.