Reveladas imagens que indiciavam existência de água em Marte. O que ficou para a História a 8 de fevereiro

1825

Nasce o escritor francês Jules Verne, autor de "20 mil Léguas Submarinas" à "Volta ao Mundo em 80 Dias".

1908

Funerais de D. Carlos e do príncipe herdeiro Luís Filipe, em Lisboa.



1937

Guerra Civil de Espanha. As forças do ditador Francisco Franco tomam a cidade de Málaga.

1940

II Guerra Mundial. As SS de Adolf Hitler na Polónia impõem a morte de uma pessoa, escolhida aleatoriamente entre cada dez, em duas aldeias da Polónia ocupada.

1942

Reeleição do presidente Óscar Carmona. O poder real é detido por Oliveira Salazar.

1953

É criado o Exército Popular da Coreia.

Anonymous

1979

Portugal e a República Popular da China estabelecem relações diplomáticas.

1985

Morre, aos 84 anos, o escritor português José Gomes Ferreira, jurista, cônsul de Portugal na Noruega (1925-30), compositor, tradutor, "Colecionador de Absurdos", "Poeta Militante", autor de "Aventuras de João Sem Medo".

1989

Um avião da norte-americana Independent Air Corporation despenha-se na ilha de Santa Maria, nos Açores. Morrem 145 pessoas.

2003

Mariza é eleita a melhor artista da Europa, na categoria World Music, pela BBC Radio

Nacho Doce

2004

O robot Opportunity da NASA recolhe imagens de um sistema rochoso, em Marte, que indicia a existência de água.

Handout .

2006

Os 27 arguidos do processo Apito Dourado recebem o despacho de acusação. O líder da Liga de Clubes, Valentim Loureiro, está indiciado por 26 crimes de corrupção ativa e dois crimes dolosos de prevaricação.

JOSE COELHO

2017

A Câmara dos Comuns do Reino Unido, numa votação de 494 contra 122 deputados, autoriza o Governo a iniciar as conversações negociais para o 'Brexit', a saída da União Europeia.

2019

- A nova lei da paridade em titulares de cargos políticos, estabelecendo uma representação mínima de 40% de cada género, é aprovada em votação final por PSD, PS, Bloco e PAN e pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas.

- Um incêndio no centro de treino do Flamengo, clube do campeonato brasileiro de futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro, provoca 10 mortos e três feridos.