A estreia dos Beatles ao vivo. O que ficou para a História a 9 de fevereiro

1909

Nasce, em Marco de Canavezes, a atriz e cantora Carmen Miranda.

1961

Primeiro concerto dos Beatles no Cavern em Liverpool.

1969

O primeiro avião de passageiros "Wide body" do mundo, alcunhado Jumbo, voa pela primeira vez e torna as viagens aéreas acessíveis a milhões de pessoas.

1999

A Indonésia permite a transferência de Xanana Gusmão do regime de prisão efetiva para o de residência fixa, no final da ronda de negociações sobre o futuro do território, sob a supervisão da ONU.

2002

Morre a princesa Margarida de Inglaterra. Tinha 71 anos.

2007

Morre, com 72 anos, o ator escocês Ian Richardson, vencedor do Bafta por "House of Cards".

2008

O projeto para o futuro Autódromo Internacional é apresentado em Portimão, num investimento de quase 200 milhões de euros, pretendendo dinamizar a economia e combater a desertificação do interior.

2020

Morre, aos 84 anos, Mirella Fregni (Freni), cantora de ópera italiana.