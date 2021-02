Portugal conquista o primeiro título de campeão europeu de futsal. O que ficou para a História a 10 de fevereiro

1502

Vasco da Gama parte de Lisboa para a segunda viagem ao Oriente, quatro anos após a primeira viagem.

mikroman6

1898

Nasce o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, autor de "Mãe Coragem".

Fred Stein Archive

1979

Morre Edward Kardelj, ideólogo do sistema político jugoslavo e um dos fundadores da liga comunista do país. Tinha 69 anos.

Keystone-France

1981

Juan Carlos de Espanha nomeia o antigo industrial Leopoldo Calvo Sotelo primeiro-ministro, em substituição de Adolfo Suarez.



Gianni Ferrari

1984

Morre o presidente soviético Yuri Andropov. Tinha 69 anos.

AKI PAAVOLA

1985

Nelson Mandela, dirigente do ANC, rejeita a oferta de libertação condicional apresentada pelo Governo branco da África do Sul.

Juda Ngwenya

1992

O escritor português Miguel Torga recebe o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores. Na mesma data, a APE oficializa a candidatura do poeta ao Nobel da Literatura.

Georges DUSSAUD

1993

Em resposta a acusações de corrupção, Bettino Craxi demite-se de secretário-geral do Partido Socialista Italiano, que ocupava há 16 anos.

BRUNO MOSCONI

2000

Vítor Constâncio é nomeado governador do Banco de Portugal.

Jose Luis Magana

2003

Morre, com 63 anos, Ron Ziegler, porta-voz da Casa Branca durante o escândalo Watergate.

AP

2008

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, é alvejado durante um ataque à sua casa por homens armados e é evacuado de avião para Darwin, em estado grave.

O primeiro-ministro, Xanana Gusmão, também é atacado a caminho de Díli, mas não sofre nenhum ferimento. O major Reinado, líder de uma fação de militares rebeldes, morre na emboscada ao Presidente do país.

Stringer Australia

2013

Morre, aos 73 anos, Zhuang Zedong, antigo jogador de ténis de mesa conhecido por ter promovido na década de 1970 à "diplomacia do ping pong" entre China e Estados Unidos.

Sovfoto

2016

A Assembleia da República confirma por maioria absoluta as leis vetadas no final de janeiro pelo Presidente da República, Cavaco Silva, sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez.

Bruno Domingos

2018

Portugal conquista pela primeira vez o título de campeão europeu de futsal, em Liubliana, ao vencer a Espanha por 3-2.