Portugal varrido por ciclone devastador. O que ficou para a História a 15 de fevereiro

1564

Nasce o astrónomo italiano Galileu Galilei.

1931

Tem início a publicação (clandestina até 25 de abril de 1974) do "Avante!", órgão oficial do PCP.

1941

O território português é varrido por um ciclone destruidor que provoca 78 mortos e centenas de feridos em todo o país.

1961

Morrem 18 elementos da seleção de patinagem dos EUA. O avião em que seguia a seleção, rumo a Bruxelas, despenha-se a seis quilómetros da capital belga.

1965

Morre, aos 45 anos, o cantor e pianista norte-americano Nat King Cole.

2007

Governo aprova a reforma da tributação automóvel, abolindo os impostos automóvel, municipal sobre veículos, de circulação e de camionagem, que serão substituídos pelos códigos do Imposto sobre Veículos e Imposto Único de Circulação.

2010

Os ministros das Finanças da Zona Euro escolhem Vítor Constâncio para vice-presidente do Banco Central Europeu, cargo que ocupará a partir de 01 de junho.

2017

Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho do líder norte-coreano, Kim Jong-un, é assassinado na Malásia, no aeroporto de Kuala Lumpur, tendo sido encontrados vestígios de VX, um químico tóxico, no rosto do cadáver.

2020

Isabel Camarinha é eleita secretária-geral da CGTP com 115 votos favoráveis que recebeu dos 147 elementos do Conselho Nacional da central sindical.