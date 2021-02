O primeiro português infetado com o novo coronavírus. O que ficou para a História a 22 de fevereiro

1857

Nascimento do Fundador Mundial do Escutismo, Lord Robert Baden-Powell.

1933

O texto da futura Constituição de 1933, que consagra a ditadura do Estado Novo, é publicado no Diário do Governo. A proposta será sujeita a plebiscito a 19 de março. A abstenção será contada como voto de apoio.

1942

O Sporting ganha ao Leça por 14-0. É a maior goleada da 1.ª divisão.

1990

Explode o foguetão Ariane, pouco depois do lançamento, na Guiana francesa.

2007

O presidente da República, Cavaco Silva, preside ao primeiro Conselho de Estado do seu mandato, para analisar as perspetivas futuras das missões militares e militarizadas portuguesas em operações de paz no estrangeiro.

2010

A Dinamarca abre primeira clínica de distribuição gratuita de heroína sob vigilância médica, após anos de debate, para ajudar dependentes de drogas duras.

2011

Um sismo de magnitude 6,3 na escala aberta de Richter na Nova Zelândia faz centenas de mortos e desaparecidos.

2019

Morre, aos 79 anos, Arnaldo Matos, fundador do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP).

2020

Um tripulante de um navio de cruzeiro atracado no Japão torna-se o primeiro português infetado com o novo coronavírus.