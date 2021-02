Gripe das aves chega à União Europeia. O que ficou para a História a 25 de fevereiro

1836

É patenteado o primeiro revólver, pelo norte-americano Samuel Colt.

1848

É proclamada a III República, em França

1855

Nasce, em Lisboa, o poeta Cesário Verde, inconformista, crítico, autor de "O Sentimento de Um Ocidental".

1888

Teófilo Braga é eleito deputado por Lisboa.

1947

O Governo português determina que cessem as restrições de consumo de energia elétrica, em vigor desde a II Guerra Mundial.

1956

Nikita Krutschev, líder da URSS, denuncia o totalitarismo de José Estaline.

1961

É assinado o contrato para a construção da Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, com a United States Steel Export Company.

1965

É anunciado o desaparecimento do general Humberto Delgado, em Marrocos. Delgado fora assassinado por uma brigada da PIDE, 12 dias antes.

1976

Os EUA vetam a resolução das Nações Unidas de censura à anexação de Jerusalém por Israel.

1986

Nasce o primeiro bebé proveta português, um rapaz de 3,330 quilos.

1987

A associação de escritores da URSS anula a expulsão do Nobel da Literatura Boris Pasternak, autor de "Doutor Jivago", decidida por Estaline 30 anos antes.

1993

Morre o ator e encenador português Rogério Paulo. Tinha 65 anos.

2004

Morre o autarca José António Canelas, um dos militares do 25 de Abril de 1974, vereador da CDU da Câmara Municipal de Mora. Tinha 51 anos.

2006

Gripe das aves. É confirmada a presença do vírus H5N1 num aviário francês, o primeiro caso de contaminação de aves domésticas na União Europeia.

2010

O vencedor das eleições presidenciais na Ucrânia, Victor Ianukovitch, toma posse formal do cargo, tornando-se no quarto Presidente do país, desde a independência da União Soviética, em 1991.

2011

O Fine Gael ganha as eleições na Irlanda, com 36,1% dos votos.

2012

O Tribunal de Milão declara prescrita a acusação de corrupção de testemunhas contra o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi no caso "Mills", um dos quatro processos que o político tem na justiça italiana.

2014

Morre Mário Coluna, antigo futebolista do Benfica. Tinha 78 anos.

2017

Morre, aos 61 anos, na Califórnia, EUA, Bill Paxton, ator norte-americano conhecido pela participação em filmes como "Aliens" e "Titanic".

2020

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condena Portugal a pagar mais de quatro mil euros ao advogado Ricardo Sá Fernandes, no caso da gravação ilícita de uma conversa com o empresário da Bragaparques, Domingos Névoa.