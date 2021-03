A covid-19 chega a Portugal. O que ficou para a História a 2 de março

1894

Pinto Basto, por Lisboa, e Nicolau de Almeida, pelo Porto, organizam o primeiro "match" (O futebol entra em Portugal através de famílias britânicas), no âmbito dos festejos do quinto centenário do Infante D. Henrique, no Campo Alegre.

Reprodução museuvirtualdofutebol.blogspot.com

1919

Começa o Komintern, em Moscovo, congresso que dá origem à III Internacional.

ullstein bild Dtl.

1949

Um avião bombardeiro B-50 termina, em Fort Worth, no Texas, a primeira volta ao mundo sem escalas.

1969

O primeiro avião supersónico de passageiros do mundo, o franco-britânico Concorde, inicia os voos de teste na cidade de Toulouse.

Mirrorpix

1972

É lançada a nave espacial norte-americana Pioneer-10, com destino a Júpiter.

2008

108 Milhões de eleitores russos elegem o sucessor de Vladimir Putin na presidência da Rússia. Dmitri Medvedev obtém uma esmagadora vitória com 70,23% dos votos, segundo resultados preliminares.

© Reuters Photographer / Reuter

2012

Marysville, cidade dos Estados Unidos, é riscada do mapa, em resultado de cinco dezenas de tornados ocorridos no centro do país.

Nam Y. Huh

2013

Milhares de manifestantes concentrados no Terreiro do Paço, em Lisboa, entoam a canção "Grândola, Vila Morena", de José Afonso, depois de ter sido lido o manifesto do movimento "Que se lixe a 'troika', que organizou o protesto.

Francisco Seco

- Morre Eduardo Nery, artista plástico que em 2012 foi condecorado pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pela sua obra. Tinha 75 anos.

2014

Morre, aos 91 anos, Alain Resnais, cineasta francês autor do clássico dos anos 60 "Hiroshima Meu Amor", em Paris.

Joel Ryan

2019

Morre, aos 58 anos, Yannis Behrakis, fotógrafo grego, vencedor do prémio Pulitzer em 2016, do World Press Photo em 2000 e do Prémio Bayeux Calvados em 2002.

Yannis Behrakis

2020

São confirmados os dois primeiros casos de covid-19 em Portugal.