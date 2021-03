Primeira morte por covid-19 em Espanha. O que ficou para a História a 3 de março

RODRIGO ANTUNES / LUSA

1803

É fundado o Colégio Militar, em Lisboa.

1980

O dirigente negro da Rodésia Robert Mugabe vence as eleições que conduzirão o país à independência sob o nome de Zimbabué.

Rogan Ward

1981

Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da União Europeia das Democracias Cristãs.

JOHN MARSHALL MANTEL

1991

Miguel Trovoada é eleito presidente da República de São Tomé e Príncipe.

ANA BAIAO

1996

Morre, aos 81 anos, a escritora francesa Marguerite Duras, cineasta, autora de "Uma Barragem Contra o Pacífico" e "Hiroshima, Meu Amor", Prémio Goncourt.

AP

2002

A Suíça aprova, em referendo, a adesão à ONU.

Carlo Allegri

2007

A atleta portuguesa Naide Gomes revalida o título europeu do salto em comprimento em pista coberta, ao vencer o Campeonato da Europa, em Birmingham, Inglaterra, com 6,89 metros, novo recorde nacional.

Kim Kyung Hoon

2008

Lançamento mundial do primeiro automóvel desportivo da Volkswagen, "Scirocco", produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

Francisco Seco

2012

Pedro Passos Coelho é reeleito presidente do PSD com 95,5 por cento dos votos dos militantes sociais-democratas.

Francisco Seco

2013

A atleta portuguesa Sara Moreira sagra-se campeã europeia dos 3000 metros em pista coberta, ao vencer a prova dos Europeus, em Gotemburgo, na Suécia.

Martin Meissner

2016

A Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance a partir da sua costa ocidental, após sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

Ahn Young-joon

2019

Nelson Évora conquista a medalha de prata no triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, em Glasgow.

Andrew Boyers

2020

Covid-19: Hospitais São João e Santo António, no Porto, esgotam capacidade de resposta a casos suspeitos, novas unidades são ativadas.



Covid-19: Confirmada a primeira morte por covid-19 em Espanha.

Manu Fernandez/ AP

As autoridades de Saúde espanholas confirmaram esta terça-feira a primeira morte por Covid-19 no país, tendo esta sido anunciada 19 dias depois de ter acontecido. O doente, um homem de 69 anos, morreu no dia 13 de fevereiro no Hospital Arnau de Vilanova, em Valência.