Naide Gomes é campeã Mundial do salto em comprimento. O que ficou para a História a 9 de março

1821

- São aprovadas as bases da Constituição liberal de 1822, saída da Revolução de 1820, a primeira Lei Fundamental portuguesa, aprovada por uma assembleia representativa.

1841

- Estreia-se a ópera de Verdi "Nabucco", no teatro Scala de Milão, o primeiro êxito de Verdi.

1842

- Estreia-se, em Lisboa, o drama de Almeida Garrett "O Alfageme de Santarém

1864

- O general norte-americano Ulysses S. Grant assume o comando-geral das tropas da União, que congrega as forças do Norte, na Guerra Civil que divide o país.

1913

- A Académica de Coimbra vence o seu primeiro troféu, a Taça Monteiro da Costa, sagrando-se "campeã do Norte". Na final, a Académica bate o FC Porto por 3-1.1

1916

- Grande Guerra de 1914-18. A Alemanha declara guerra a Portugal, pelo apresamento dos navios mercantes, nos portos portugueses.

1928

- O Governo português do general Óscar Fragoso Carmona, saído do golpe de 28 de maio de 1926, recusa o empréstimo da Sociedade das Nações, para a recuperação económica do país.

1934

- Nasce o cosmonauta russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço.

1945

- II Guerra Mundial. Bombardeamento aéreo de Tóquio, Japão, pela força aérea norte-americana. Morrem cerca de 85 mil pessoas.

1959

- A boneca Barbie é apresentada em Nova Iorque.

1961

- Dalai Lama defende a restauração da independência do Tibete, na Assembleia das Nações Unidas.

1962

- Realiza-se, em Coimbra, o I Encontro Nacional de Estudantes, que conduz à criação do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses e à definição do Dia do Estudante, 24 de março. A proibição do evento dará origem à Crise Académica de 1962.

1965

- Segunda marcha de Selma a Montgomery (Alabama). Polícias e manifestantes ficaram frente a frente, mas quando as tropas se afastaram para o lado para deixá-los passar, Martin Luther King guiou os manifestantes de volta à igreja.

1966

- A França afasta-se da NATO por não concordar com a integração supranacional das forças da organização.

1974

- É decretado o estado de prevenção em Lisboa. A ordem do Governo de Marcello Caetano surge com a publicação do livro "Portugal e o Futuro", de António de Spínola.

1975

- É criada a União da Juventude Comunista Portuguesa.

1986

- Mário Soares toma posse como primeiro Presidente civil eleito da República Portuguesa, por sufrágio universal e direto.

1987

- Morre, aos 80 anos, Paulo Quintela, filólogo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ensaísta, figura determinante na divulgação dos maiores escritores de língua alemã e inglesa e na recuperação de clássicos portugueses.

1991

- Mário Soares toma posse, em segundo mandato, como Presidente da República Portuguesa.

1996

- Mário Soares recebe o Grande Colar da Ordem da Liberdade.

- Jorge Sampaio, Presidente eleito da República Portuguesa, toma posse do cargo, em sessão na Assembleia da República.

2001

- Jorge Sampaio inicia o segundo mandato na Presidência da República Portuguesa.

2003

- É apresentado o inquérito à educação e ensino em Portugal onde se revela que 25% da população não concluiu a escolaridade obrigatória.

2006

- Posse de Aníbal Cavaco Silva como 18.º Presidente da República Portuguesa.

- O presidente norte-americano, George W. Bush, prorroga a Patriot Act, surgida após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

2007

- Os líderes dos 27, reunidos em Bruxelas, na Cimeira da Primavera, chegam a acordo sobre uma meta vinculativa para as energias renováveis.

- Brasil e Estados Unidos assinam um acordo de cooperação para a produção de etanol, com vista à criação de um padrão internacional para os biocombustíveis.

- Morre, aos 90 anos, Gerardo Mello Mourão, poeta e escritor brasileiro.

- Morre Luz Franco, atriz, dramaturga e encenadora. Tinha 52 anos.

2008

A atleta portuguesa Naide Gomes sagra-se campeã Mundial do salto em comprimento com um salto de 7,00 metros, no último dia dos Mundiais de atletismo Valência 2008 em pista coberta. A marca de Naide Gomes constitui ainda um novo recorde nacional.

2008

- O primeiro-ministro espanhol, José Luis Zapatero, é reeleito sem maioria absoluta, mas com a margem "suficientemente sólida" de mais 169 deputados do que os partidos da oposição.

- O português Nelson Évora conquista a medalha de bronze no triplo salto dos Campeonatos do Mundo de pista coberta de atletismo, que se estão a disputar em Valência, Espanha.

- Morre, aos 79 anos, o presidente da administração da Culturgest, Manuel José Vaz.

2009

- O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, levanta as restrições ao financiamento público da investigação sobre células estaminais, revogando as medidas do seu antecessor, George W. Bush.

2010

- Morre, aos 83 anos, a poetisa Alda Espírito Santo, figura de primeira linha na luta pela independência são-tomense.

2011

- Cavaco Silva toma posse para o seu segundo mandato como Presidente da República.

- O presidente executivo da Portugal Telecom, Zeinal Bava, é eleito o melhor CEO da Europa no setor das telecomunicações, pela Institutional Investor Magazine.

- O governador do estado norte-americano de Illinois abole a pena de morte, depois de uma moratória, criada após a condenação de 13 homens inocentes, ter suspenso, durante mais de uma década, a pena capital.

- O tribunal de primeira instância de Tunes anuncia a dissolução da União Constitucional Democrática, partido do antigo presidente Zine El Abidine Ben Ali.

- O vaivém espacial norte-americano Discovery aterra no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, terminando a sua última missão, depois de 39 viagens ao Espaço.

2012

- É assinado o acordo com os credores que permite cortar a dívida grega em 100 mil milhões de euros.

2013

- Morre o arquiteto Manuel Machado Vicente, conhecido como o "arquiteto de Macau". Tinha 78 anos.

2014

- Morre, com 82 anos, Naftal Langa, escultor e considerado um dos grandes nomes das artes de Moçambique.

2016

- Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como Presidente da República.

- Morre George Martin, produtor musical britânico que transformou os Beatles em estrelas musicais. Tinha 90 anos.

2017

- Um ataque com um machado na principal estação ferroviária de Dusseldorf, no oeste da Alemanha, faz vários feridos. Dois homens são detidos.

- Morre, aos 84 anos, em Londres, Inglaterra, Howard Hodgkin, pintor britânico influente na arte contemporânea do Reino Unido e vencedor do prémio Turner em 1985.

2018

- Morre, aos 96 anos, Oskar Gröning, criminoso de guerra nazi, designado o "contabilista de Auschwitz.

2020

- Itália estende quarentena a todo o país, após o número de mortos por covid-19 atingir os 463.

- Com o aparecimento dos primeiros casos de covid-19 Chipre torna-se o último país da União Europeia a ser atingido pelo novo coronavírus.

- A Alemanha regista as duas primeiras mortes de pessoas infetados pelo novo coronavírus.