A terceira marcha de Selma a Montgomery. O que ficou para a História a 16 de março

1825

Nasce Camilo Castelo Branco, em Lisboa, autor de "Amor de Perdição", "A Queda de Um Anjo", "A Corja".

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=599383

1917

Kerenski proclama a República na Rússia.

Karl Bulla - https://russiainphoto.ru/search/photo/?year_to=1917&index=10&year_from=1917&page=12, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49531011

1927

O avião Argos dos portugueses Sarmento de Beires, Jorge Castilho e Manuel Gouveia faz a primeira travessia noturna do Atlântico Sul.

Arquivo Municipal de Lisboa, Public domain, via Wikimedia Commons

1962

A URSS lança o primeiro satélite Cosmos.

Por Paranoid on the English Wikipedia - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=197157

1965

Início da terceira marcha de Selma a Montgomery (Alabama). Cercados por 2.000 soldados do Exército americano, 1.900 membros da Guarda Nacional do Alabama sob comando federal e muitos agentes do FBI e marechais federais, os manifestantes avançam 16 Km ao longo de todo o dia pela Route 80, conhecida no Alabama como a "Rodovia Jefferson Davis". Os manifestantes alcançaram Montgomery a 24 de março e o Capitólio do Estado do Alabama em 25 de março.

Perry Aycock

1978

Rapto do primeiro-ministro italiano e presidente da Democracia Cristã Aldo Moro, por um comando das Brigadas Vermelhas.

2003

A cimeira dos Açores junta nas Lajes o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, os primeiros-ministros do Reino Unido e de Espanha, Tony Blair e José Maria Aznar, e o primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso. No encontro, é decidida a invasão do Iraque, iniciada quatro dias depois.

J. SCOTT APPLEWHITE

2008

O Salão do Livro de Paris, com Israel como convidado de honra (o que leva ao boicote por parte de vários países árabes e muçulmanos), é evacuado durante uma hora devido a um alerta de bomba.

MICHEL EULER

2012

Morre Chaleo Yoovidhya, empresário farmacêutico e inventor da bebida energética Red Bull. Tinha 88 anos.

2014

Num referendo considerado ilegal pela comunidade internacional, a Crimeia decide tornar-se independente da Ucrânia e anexar-se à Rússia, levando a União Europeia a aplicar, no dia seguinte, a primeira de uma série de sanções a Moscovo.

David Mdzinarishvili

2017

Um intruso fere várias pessoas num tiroteio numa escola em Grasse, no sul de França.