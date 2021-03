Estado de calamidade pública no concelho de Ovar. O que ficou para a História a 17 de março

1938

- Nasce Rudolf Nureyev, que viria a ser um ícone da dança na segunda metade do séc XX.

1942

- É lançado à água o primeiro petroleiro português, o São Brás, o maior navio construído no país.

- Holocausto. Começa a deportação dos judeus de Lubliana, para o campo de extermínio de Belzec.

1945

- Nasce Elis Regina, em Porto Alegre, no Brasil. A célebre cantora brasileira morreu com apenas 37 anos, devido a um problema cardíaco.

1978

- Alberto João Jardim assume a presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira.

1996

- Reeleição de Mugabe com 92,7 por cento dos votos, resultado contestado pela oposição.

2003

- O Presidente norte-americano George W. Bush ameaça o Iraque de guerra se Saddam Hussein e os filhos não deixarem o país em 48 horas.

2008

- O ministro da Defesa da Albânia, Fatmir Mediu, demite-se na sequência da explosão de um depósito de munições, perto de Tirana, que provocou pelo menos 15 mortos e 300 feridos

- Os confrontos na cidade de Kosovska Mitrovica, norte do Kosovo, entre nacionalistas sérvios e forças internacionais, fazem pelo menos 140 feridos, dos quais 27 polícias polacos da MINUK e 20 soldados franceses da KFOR.

2011

- Líbia: Resolução das Nações Unidas que autoriza a NATO a bombardear as forças leais a Kadhafi.

2014

- O Parlamento da Crimeia aprova uma resolução a declarar-se independente da Ucrânia e pede oficialmente a anexação da península à Rússia.

- No Brasil, a operação Lava Jato é iniciada pela Polícia Federal. Dezassete pessoas são presas, incluindo Alberto Youssef, "doleiro" (pessoa que faz de forma ilegal o câmbio de dinheiro) suspeito de comandar o esquema.

- O tenista João Sousa sobe ao 42.º lugar do "ranking" mundial, o melhor de sempre de um português, no culminar de uma semana em que passou à segunda ronda do torneio norte-americano de Indian Wells.

2018

- Moscovo anuncia a expulsão de 23 diplomatas britânicos e o fim das atividades do British Council na Rússia, na sequência da reação de Londres ao envenenamento no Reino Unido de um antigo espião russo e da filha.

2020

- Covid-19: Número de casos no concelho de Ovar duplica em 24 horas. Município entra em quarentena geográfica e o Governo declara estado de calamidade pública, que vigorará até 2 de abril.

- O adiamento da 16.ª edição do Europeu de 2020 para 2021, por culpa da pandemia de Covid-19, marca a primeira grande 'interrupção' no futebol desde a II Guerra Mundial.



- O Governo português decreta a requisição civil no Porto de Lisboa por considerar que não foram assegurados os serviços mínimos na greve dos estivadores, pondo em risco o abastecimento de Lisboa, Açores e Madeira.



- Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia acordam a interdição de entradas "não essenciais" em território europeu por 30 dias.



- O Brasil regista a primeira morte causada pelo novo coronavírus.