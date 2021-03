Marcelo propõe a declaração do estado de emergência. O que ficou para a História a 18 de março

1911

Constituído o Arquivo da Torre do Tombo, a partir do Arquivo Real, com origem em 1378.

MANUEL MOURA

1991

O Conselho de Segurança da ONU formaliza o cessar-fogo da Guerra do Golfo.

Jonathan Bainbridge

2004

Vasco Graça Moura recebe a Coroa de Ouro do Festival de Poesia de Struga, em Paris.

MARIO CRUZ

2006

É inaugurada a ligação do Metro do Porto até à Póvoa de Varzim.

SIC

2008

Morre, aos 54 anos, o realizador britânico Anthony Minghella. "O Paciente Inglês" e "Cold Mountain" são dois dos mais premiados filmes realizados por Minghella.



Morre, aos 90 anos, o escritor inglês Arthur C. Clarke. Era considerado um dos mestres da ficção científica.

2012

Morre, aos 51 anos, António Leitão, antigo atleta, medalha de bronze nos 5.000 metros dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984.

2016

Lula da Silva é ministro da Presidência durante cerca de três horas.

Ueslei Marcelino

2018

Vladimir Putin é reeleito para um quarto mandato como Presidente da Rússia.

Alexei Druzhinin/ AP

2019

Pelo menos três mortos e nove feridos num tiroteio em Utrecht, Holanda. A polícia divulga algumas horas depois a detenção do principal suspeito, um homem de 37 anos, nascido na Turquia, e com um historial que inclui tentativa de assassinato, violação e roubo.

2020

Covid-19: Concelho de Ovar isolado com cerca de 70 postos fronteiriços e controlo de entradas e saídas. Há 40 postos controlados por agentes da PSP e GNR e 30 entradas obstruídas por barreiras físicas.



Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propõe ao Parlamento a declaração do estado de emergência em Portugal devido à pandemia de covid-19.