Cerimónia de entronização do Papa Francisco. O que ficou para a História a 19 de março

1434

D. Duarte concede uma tença anual a Fernão Lopes para redigir a Crónica Geral do Reino e tomar o lugar de "guardador das escrituras" da Torre do Tombo

1823

O general Santa Rita derruba o imperador Augustin I e proclama a República do México.

1882

É colocada a primeira pedra na igreja da Sagrada Família, em Barcelona, projeto do arquiteto catalão Antoní Gaudí.

1889

Nasce, em Lisboa, D. Manuel II, o último rei de Portugal.

1933

O projeto de Constituição Política, de Oliveira Salazar, é aprovado em plebiscito, contando a abstenção como voto "sim". O texto estabelece os fundamentos da ditadura do Estado Novo.

1937

Pio XI publica a encíclica "Divini Redemptoris", de condenação do comunismo

1944

As forças nazis de Adolf Hitler ocupam a Hungria. À data, residiam perto de 725 mil judeus no país.

1948

É fundado o Hot Clube de Portugal. Luís Villas-Boas assina a primeira ficha de sócio fundador, juntamente com o fotógrafo Gérard Castello-Lopes, o músico Artur Carneiro e Augusto Mayer.

1968

Mário Soares é preso pela PIDE, sendo deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, após divulgar a um jornalista do Sunday Telegraph um caso de prostituição que envolvia membros do Governo e homens de negócios próximos do regime de Salazar.

1977

É assassinado o presidente Marien N'Gouabi do Congo, na residência oficial, em Brazaville.

1978

Tropas israelitas assumem o controlo dos territórios no Sul do Líbano.

1979

Sai o primeiro número do Correio da Manhã, da Presslivre, dirigido por Vítor Direito, ex-diretor adjunto da Luta e antigo chefe de redação do República.

1984

Portugal é admitido, como observador, na Conferência sobre Desarmamento de Genebra.



1992

O escritor português Miguel Torga recebe o Prémio Vida Literária, da APE e é eleito Personalidade do Ano 1991 pelos correspondentes estrangeiros em Portugal.



2001

A Provedoria de Justiça propõe a atribuição de cinquenta mil euros (dez mil contos) de indemnização aos familiares das vítimas da queda da ponte de Entre-os-Rios, a 04 de março.

É encontrado o autocarro, arrastado na queda da ponte de Entre-os-Rios, a 120 metros a jusante.

2006

Morre, com 69 anos, Fernando Gil, filósofo português, autor de "La Logique du Nom" e "Mimesis e Negação", Prémio Pessoa em 1993. O Governo português cria o Prémio Internacional em seu nome.

2007

A ativista paquistanesa Muktaran Mai (na foto) e o padre holandês Francisco Van Der Hoff recebem o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.

2010

Cinco obras de artes de Matisse, Picasso, Braque, Léger e Modigliani, no valor de 500 milhões de euros, são roubadas do Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris.

2011

Líbia: sob mandato das Nações Unidas, a NATO inicia o bombardeamento aos aeroportos que servem de apoio à Força Aérea.

2013

Realiza-se no Vaticano a cerimónia de entronização do Papa Francisco.