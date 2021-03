Irmãos Lumiére apresentam o cinematógrafo. O que ficou para a História a 22 de março

1895

Os irmãos Auguste e Louis Lumiére fazem, em Paris, a primeira demonstração pública do cinematógrafo.

H. Babout

1911

O Governo da República institui as Universidades de Lisboa e do Porto a partir das escolas e academias politécnicas, médico-cirúrgicas e de Farmácia. Em Coimbra, é criada a Faculdade de Letras, substituindo os extintos Estudos de Teologia.

1921

Primeira travessia aérea Lisboa -- Funchal. Um hidroavião Felixtowe F3 descola da doca do Bom Sucesso, em Lisboa, tendo como tripulantes Sacadura Cabral (piloto), Gago Coutinho (navegador), Ortins Bettencourt (copiloto) e Roger Soubiran (mecânico).

See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

1943

Holocausto. Entra em funcionamento a Unidade IV, primeira das duas mais recentes e maiores câmaras de gás do campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia.

PHAS

1963

Sai o primeiro álbum gravado em estúdio dos Beatles "Please Please Me".

1998

Paulo Portas é eleito líder do CDS-PP.

Armando Franca

2001

Morre, aos 90 anos, William Hanna, criador de Tom e Jerry, Os Flintstones e Scooby-Doo, com Joseph Barbera.

PIZAC

2007

A justiça francesa absolve o diretor do jornal satírico Charlie Hebdo, Philippe Val, do delito de injúrias religiosas por ter publicado em 2006 caricaturas de Maomé.

Benoit Tessier

2008

- O Vitória de Setúbal conquista a primeira edição da Taça da Liga de Futebol, ao derrotar o Sporting na final, por 3-2, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, no Estádio Algarve, em Faro.

- Greve geral em Portugal, convocada pela CGTP. Manifestantes envolvem-se em confrontos com a PSP no Largo do Chiado, em Lisboa, tendo a polícia carregado nos transeuntes e em jornalistas

PHILIPPE DESMAZES

2016

A cidade de Bruxelas é abalada por dois atentados, com duas explosões no aeroporto e uma no metro da capital da Bélgica, que fazem pelo menos 35 mortos e mais de 100 feridos. O grupo extremista Daesh reivindica os dois atentados.

2019

Um juiz Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para Rui Pinto, criador do Football Leaks, um dia após a sua chegada a Portugal, extraditado pela justiça húngara.