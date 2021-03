250 migrantes morrem num naufrágio no Mediterrâneo. O que ficou para a História a 23 de março

1919

- Benito Mussolini funda, em Milão, o Movimento Fascista Italiano de Combate, que dará lugar ao Partido Fascista, em novembro de 1921.



1933

- O Parlamento alemão, controlado pelo Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler, vota o estabelecimento da ditadura nazi, a extinção dos sindicatos e dos partidos políticos.

1957

– Advogados de Lisboa, Porto e Coimbra protestaram publicamente contra a prática da tortura pela PIDE e pediram um inquérito à atuação desta polícia.

– A RTP colocou em funcionamento os serviços permanentes dos Centros Emissores de Lisboa, em Monsanto, e da Lousã, no Centro do país.

1962

– Foi decretado o luto académico nas Universidades de Lisboa e Coimbra, que se prolongaria até maio, em protesto pela proibição do Dia do Estudante.

– O Governo de Oliveira Salazar impediu a visita de uma delegação da ONU aos territórios africanos sob administração portuguesa.

Peter J Carroll

1998

- "Titanic", de James Cameron, conquista 11 Óscares da Academia de Hollywood, e tornou-se num filme de grande sucesso em todo o Mundo.

MICHAEL CAULFIELD/ AP

2000

– Na Cimeira de Lisboa da União Europeia foram lançadas as bases da estratégia de desenvolvimento, documento que ficou conhecido por Estratégia de Lisboa.

RUDI BLAHA/ AP

2011

– O primeiro-ministro José Sócrates foi a Belém apresentar a Cavaco Silva a sua demissão do cargo de chefe do Governo. Em declarações ao país disse não ter condições para governar após o chumbo do PEC no Parlamento.

Paulo Duarte

2015

– Faleceu aos 84 anos o poeta Herberto Hélder. Nascido na freguesia do Monte, no Funchal, frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e trabalhou em Lisboa como jornalista bibliotecário e tradutor. Foi um dos mais originais poetas de língua portuguesa e criou em seu torno uma atmosfera algo misteriosa, uma vez que sempre recusou conceder entrevistas e ser fotografado. Sempre recusou prémios, homenagens e condecorações como o Prémio Pessoa, que venceu em 1994 e recusou receber.

2017



- Pelo menos 250 migrantes africanos morrem no Mediterrâneo no naufrágio de dois barcos insufláveis, que foram recuperados ao largo da Líbia.

Bruno Thevenin/ AP

- Daesh reivindica o atentado de dia 22 em Londres, que fez quatro mortos e cerca de 40 feridos.

- O Papa Francisco aprova o milagre que permite a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, dois dos "pastorinhos de Fátima".

Paulo Novais/ AP

2018

- O Supremo Tribunal espanhol acusa de delito de rebelião 13 separatistas pela sua participação no processo de independência da Catalunha, entre os quais o ex-presidente do executivo regional Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica.



- O Supremo Tribunal espanhol decide aplicar prisão efetiva sem fiança a cinco políticos independentistas catalães suspeitos do delito de rebelião no quadro da tentativa de criação de uma república independente na Catalunha.



- A Assembleia da República aprova a lei que vai regular a atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em viaturas ligeiras descaracterizadas.