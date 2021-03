A última viagem de locomotiva a vapor em Portugal. O que ficou para a História a 25 de março

1918

Morre o compositor francês Claude Debussy, mestre do impressionismo. Tinha 55 anos.

Henri Manuel

1928

O general Óscar Carmona é eleito Presidente da República (único candidato já que a oposição é proibida).

Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

1949

A PIDE prende, numa casa no Luso, Álvaro Cunhal, Sofia Ferreira e Militão Ribeiro. Este último, um histórico dirigente comunista, viria a morrer na prisão passados cerca de nove meses.

ACACIO FRANCO

1957

A França, a Alemanha Federal, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam o Tratado de Roma, documento fundador da Comunidade Económica Europeia.

1977

A Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, SARL passa a CP, empresa pública. Realiza-se a última viagem de uma locomotiva a vapor, em Portugal.



Picasa 3.0

1990

Pela primeira vez em 43 anos, realizam-se eleições livres na Hungria. A vitória cabe ao Fórum Democrático.

1994

Morre, com 85 anos, José Magalhães Godinho, resistente antifascista e destacado militante do PS.

2004

Cimeira Europeia em Bruxelas aprova plano de combate ao terrorismo e cria o cargo de coordenador-geral da luta antiterrorista.

Yves Herman

2006

A União Europeia proíbe a entrada no espaço europeu do presidente eleito da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, após a detenção de centenas de manifestantes da oposição que exigem novas eleições por suspeita de fraude.

POOL New

2008

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decide que o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai a julgamento no âmbito do processo "Apito Dourado" relativo ao jogo Beira-Mar/Porto, da época 2003/2004.

Paulo Duarte

2010

O Parlamento Europeu aprova a nomeação de Vítor Constâncio para vice-presidente do Banco Central Europeu.

Kai Pfaffenbach

2019

A justiça brasileira determina a libertação do ex-Presidente do Brasil Michel Temer, preso no dia 21 em São Paulo, no âmbito da operação Lava Jato.