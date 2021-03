A inauguração da Ponte Vasco da Gama. O que ficou para a História a 29 de março

Principais acontecimentos registados no dia 29 de março, Dia Mundial do Piano:

1520

D. Manuel I concede foral a Celorico de Basto.

1549

O primeiro Governador do Brasil, Tomé de Sousa, chega à Baía-de-Todos-os-Santos, acompanhado do padre Manuel da Nóbrega.

1809

Invasões francesas. Desastre da Ponte das Barcas, no Porto, na fuga da população ao ataque do exército francês do general Soult.

1830

É criada a Escola de Medicina Veterinária.

1911

O Governo da I República alarga o ensino infantil, primário e normal a ambos os sexos

1942

Holocausto. Começa a deportação dos judeus franceses para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1946

É estabelecida a Constituição da Costa do Ouro, primeira colónia britânica em África, com maioria negra no parlamento.

1951

Os norte-americanos Julius e Ethel Rosenberg são acusados de espionagem nuclear a favor da URSS.

1954

São criadas a Junta de Energia Nuclear e a Comissão de Estudos de Energia Nuclear.

1961

Portugal adere oficialmente ao FMI, tornando-se o seu 69.º membro.

1963

A França lança à água o primeiro submarino nuclear do país.

1971

O tenente norte-americano William Calley é condenado pela morte de civis, no massacre de My Lai, no Vietname.

1973

As últimas tropas norte-americanas abandonam o Vietname do Sul.

1975

O futebolista Eusébio faz o seu último jogo com a camisola do Benfica, jogando no Estádio da Luz contra o Oriental. A partida termina 0 a 0.

1981

O general Roberto Viola assume a presidência da ditadura argentina sucedendo ao general Jorge Videla.

1982

O atentado contra o comboio Toulouse-Paris, o "Capitole", a bordo do qual devia estar o então presidente da câmara de Paris Jacques Chirac, faz cinco mortos e 77 feridos. O ataque parece ser das primeiras represálias do terrorista Illich Ramirez Sanchez, conhecido como "Carlos", após a detenção de dois membros da sua rede, o suíço Bruno Breguet e a futura companheira de "Carlos", Magdalena Kopp.

1985

- É inaugurada a Mesquita de Lisboa.

- Portugal atinge o acordo final, em Bruxelas, para a adesão à Comunidade Económica Europeia.

1989

O escritor português João de Melo recebe o Grande Prémio de Romance e Novela da APE pela obra "Gente Feliz com Lágrimas".

1991

A pintora de origem portuguesa Maria Helena Vieira da Silva recebe a Legião de Honra de França.

1994

Começa, em Milão, o julgamento de Bettino Craxi, ex-líder do Partido Socialista italiano, acusado de corrupção e financiamento ilegal do partido.

1998

É inaugurada a ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

1999

O índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque fecha, pela primeira vez, acima dos 10.000 pontos, situando-se nos 10.006,78.

2002

Israel lança a operação "Muralha Defensiva" contra ataques de comandos palestinianos, declara o líder da OLP Yasser Arafat inimigo do país e envia as tropas para o cerco de Ramallah.

2003

Morre, em Banguecoque, o primeiro médico a identificar a Síndrome Respiratória Aguda Severa, o italiano Carlo Urbani, vítima da doença.

2004

- A NATO é alargada a 26 países, com a entrada da Bulgária, Estónia, Letónia e Lituânia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

- A sonda Mars Express deteta a presença de metano na atmosfera de Marte.

2006

- Hamas assume o Governo palestiniano com a tomada de posse de Ismail Haniyeh como primeiro-ministro.

- O antigo presidente liberiano Charles Taylor, acusado de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Especial da ONU para a Serra Leoa, é capturado na fronteira da Nigéria com os Camarões.

- Caso Casa Pia. Tribunal Arbitral decide que Estado pagará dois milhões de euros em indemnizações a 40 das alegadas vítimas.

2007

- É aprovada a reclassificação do Palácio de Belém, sede da Presidência da República, e de todo o seu conjunto intramuros como monumento nacional.

- O antigo presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso é nomeado curador da Fundação Champalimaud.

- O projeto de uma ponte pedonal entre Porto e Gaia, junto à atual Ponte D. Luís I, desenvolvido por alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, vence o Prémio Secil Universidades/2006.

- Morre, com 86 anos, Maria Sidónio, atriz, cantora e ceramista.

2008

- O presidente cubano, Raúl Castro, permite, através de um anúncio feito pela empresa telefónica estatal, a posse de telemóveis, a título pessoal, pelos cubanos.

- No Zimbabué, cerca de 5,9 milhões de eleitores são chamados a votar para decidir se Robert Mugabe permanece no poder, depois de ter exercido a presidência durante mais de um quarto de século.

- O desabamento do edifício da Direcção Nacional de Investigação Criminal, em Luanda, de 7 andares, causa 15 mortos, segundo os dados da Proteção Civil angolana. 181 pessoas estavam no edifício no momento do desabamento.

2009

Morre, com 84 anos, Maurice Jarre, compositor francês, conhecido pelas bandas sonoras de filmes como "Lawrende da Arábia", "Doutor Jivago" ou "Passagem para a Índia".

2010

Um duplo ataque suicida em hora de ponta mata dezenas de pessoas no Metro de Moscovo. Eram 07:56, na capital russa, quando uma bombista se fez explodir num comboio da linha vermelha, na estação de Lubyanka, causando a morte a 23 pessoas

2012

Morre Earl Scruggs, lenda norte-americana do banjo que revolucionou o modo de tocar este instrumento. Tinha 88 anos.

2014

Morre, aos 95 anos, Maria Margarida Craveiro Lopes dos Reis, bióloga e uma das cinco deputadas da Assembleia Nacional do Estado Novo.

2015

- O presidente da Frelimo, Armando Guebuza, demite-se da liderança do partido no poder em Moçambique. Filipe Nyusi é eleito.

- O PSD-Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, conquista a sua 11.ª maioria absoluta consecutiva nas eleições legislativas regionais da Madeira, as primeiras sem Alberto João Jardim.

- Morre Armando Sevinate Pinto, antigo ministro da Agricultura. Tinha 69 anos.

2016

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anuncia que a epidemia do vírus Ébola na África ocidental deixa de ser uma situação de emergência de saúde pública internacional. A epidemia, que eclodiu em 2013 e atingiu especialmente a Guiné-Conacri, Libéria e Costa do Marfim, provocou até finais de 2015 mais de 11.000 mortos em cerca de 28.000 casos registados.

2017

- O desaparecimento de 57 armas na PSP origina processos disciplinares aos elementos da "cadeia hierárquica" do Departamento de Apoio Geral da direção nacional.

- Um homem é detido após tentar atropelar vários polícias junto ao edifício do Capitólio, em Washington, EUA.

- A carta que formaliza o 'brexit' é entregue no Conselho Europeu.

2018

A Rússia anuncia a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o encerramento do consulado norte-americano em São Petersburgo.

2019

Os deputados britânicos rejeitam pela terceira vez o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.