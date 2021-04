Winston Churchill demite-se da chefia do Governo britânico. O que ficou para a História a 5 de abril

1768

- É criada a Real Mesa Censória, em Lisboa.

1794

- São guilhotinados os revolucionários franceses Danton e Camile Desmoulins.

1939

- O líder nazi Adolf Hitler decreta a obrigatoriedade de filiação das crianças alemãs na Juventude Hitleriana.

1941

- II Guerra Mundial. Forças britânicas capturam Adis-Abeba, na Etiópia.

1951

- Julius e Ethel Rosenberg são condenados à morte por um tribunal nova-iorquino, acusados de espionagem a favor da URSS.

1955

- Winston Churchill demite-se da chefia do Governo britânico, sucedendo-lhe Anthony Eden.

1958

- Fidel Castro inicia a última fase da guerrilha, a "guerra total", contra a ditadura de Fulgencio Batista, em Cuba.

1961

- Crise Estudantil 1961-62. O ministro português da Educação, Lopes de Almeida, volta a proibir as comemorações do Dia do Estudante, previstas para 7 de Abril.

1964

- Morre o general norte-americano Mac Arthur que, em 1945, aceitou a rendição do Japão no final da II Guerra Mundial. Tinha 84 anos.

1975

- Morre, com 89 anos, o marechal Chiang-Kai-Chek, presidente da Formosa (Taiwan).

1981

- A polícia italiana detém os dirigentes das Brigadas Vermelhas Mário Moretti e Enrico Ferzi, suspeitos do rapto do juiz Giovanni d'Urso.

1984

- Morre, com 74 anos, Nuno Rodrigues dos Santos, presidente honorário do PSD.

1991

- Morre, aos 33 anos, Pedro Paulo Lopes, vice-campeão do mundo de asa delta, numa prova.

1992

- O Presidente do Peru Alberto Fujimori suspende a Constituição e dissolve o Parlamento.

1993

- É confirmada a detenção de Ma'Huno, pela Indonésia, sucessor de Xanana Gusmão na chefia da guerrilha do movimento de libertação de Timor-Leste.

1994

- Suicida-se Kurt Cobain, líder dos Nirvana, a banda de Seattle.

2001

- Morre o antigo futebolista internacional português Hernâni Ferreira da Silva, estrela do FC Porto nos anos de 1950-60. Tinha 69 anos.

2003

- O arquiteto norte-americano Frank Ghery apresenta quatro propostas para a reabilitação do Parque Mayer, em Lisboa.

2005

- Morre, com 89 anos, o escritor norte-americano Saul Bellow, Nobel da Literatura, autor de "Herzog".

2006

- A Amnistia Internacional revela que os serviços secretos norte-americanos usaram companhias aéreas privadas e empresas de fachada para o transporte de suspeitos de terrorismo.

2007

- Toma posse o novo governo estónio do primeiro-ministro Andrus Ansip.

2011

- Morre, aos 85 anos, o Prémio Nobel da Medicina Baruch Blumberg, que descobriu o vírus da hepatite B.

2012

- Cerimónia de abertura do último troço do Túnel do Marquês de Pombal, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, e de dois antecessores, Pedro Santana Lopes e António Carmona Rodrigues.

- Morre Jim Marshall, músico, criador dos amplificadores Marshall. Tinha 88 anos.

- Morre, aos 76 ano ,Ferdinand Alexander Porsche, criador do modelo 911 da Porsche e neto do fundador do emblema.

2013

- O Tribunal Constitucional chumba o corte do subsídio de férias para o setor público, pensionistas e contratos de docência e investigação, bem como a criação de uma taxa sobre o subsídio de doença e desemprego.

2019

- A primeira-ministra britânica, Theresa May, formaliza um segundo pedido de prorrogação da data de saída do Reino Unido da União Europeia até dia 30 de junho, indicando estar a preparar-se para realizar as eleições europeias em maio.