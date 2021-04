Quase 300 mortos no sismo em Áquila, Itália. O que ficou para a História a 6 de abril

ASSOCIATED PRESS

João I, Mestre de Avis, é aclamado rei de Portugal.

1909

O almirante norte-americano Robert Peary e o explorador Mathew Henson são as primeiras pessoas a atingirem o Pólo Norte.

1944

II Guerra Mundial. Holocausto. As forças SS de Adolf Hitler, na França ocupada, fazem um "raid" nas principais cidades, para a captura de crianças judias que serão depois deportadas.

1971

Morre o compositor russo Igor Strawinsky, autor de "Sagração da Primavera", "Pássaro de Fogo", "Petroushka", "Anon". Tinha 88 anos.

1992

Morre, com 72 anos, o escritor Isaac Asimov, mestre da ficção científica.

O escudo entra no mecanismo das taxas de câmbio do Sistema Monetário Internacional.



Início da guerra da Bósnia. O ocidente reconhece a independência da República da Jugoslávia e atiradores sérvios abrem fogo sobre uma manifestação pela paz em Sarajevo, o que marca o início do cerco à capital que irá durar 43 meses.

1994

A morte violenta, no aeroporto de Kigali, do Presidente do Ruanda, Juvénal Habyarimana, desencadeia o genocídio de cerca de 800 mil pessoas de etnia tutsi.

2005

Morre o príncipe Rainier do Mónaco, 81 anos. Sucede-lhe o filho Alberto.

2007

A judoca portuguesa Telma Monteiro revalida o título de campeã europeia da modalidade.

2009

Um sismo na região de Abruzzo, sob a cidade de Áquila, no centro de Itália, causa perto de três centenas de mortos e de 1.500 feridos e mais de 58.000 desalojados.

2011

O ministro das Finanças entende que Portugal tem de pedir ajuda imediata. Em resposta por escrito a perguntas colocadas pelo Negócios, Fernando Teixeira dos Santos afirma que "é necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu".

O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia ao país ao início da noite que Portugal dirigiu à Comissão Europeia um pedido de ajuda externa, juntando-se à Irlanda e à Grécia.



Pela primeira vez em meio século de carreira, Bob Dylan atua em Pequim, na China.

2020

São Tomé e Príncipe deteta quatro casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, os primeiros registados neste país.

O Governo de São Tomé anuncia a suspensão das ligações aéreas e marítimas com a Região Autónoma do Príncipe e de visitas a doentes, lares de idosos e a presos, para evitar a propagação do novo coronavírus.