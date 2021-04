Confinamento em 40 Estados norte-americanos devido à covid-19. O que ficou para a História a 7 de abril

1614

Morre El Greco, nome maior da arte europeia. Tinha 72 anos.

Fabrizio Giovannozzi/ AP

1893

Nasce, em São Tomé e Príncipe, o artista plástico e escritor português José de Almada Negreiros, autor de "Nome de Guerra" e do "Manifesto Anti-Dantas".

JOS\303\211 COELHO

1982

Os EUA encetam esforços junto dos Governos de Buenos Aires e de Londres para tentar evitar o conflito militar entre a Argentina e o Reino Unido sobre a soberania das Falkland-Malvinas.

John Leonard/ AP

1987

O Dia Mundial da Saúde é assinalado em Portugal com a introdução da vacina VSPR, anti sarampo, papeira e rubéola.

© Ina Fassbender / Reuters

2004

Apresentação do Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar.

São encontrados, ao largo de Marselha, no Mediterrâneo, os destroços do avião em que desaparecera o escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, autor de "O Principezinho", a 31 de julho de 1944, durante a II Guerra Mundial.



AP

2017



Um ataque dos Estados Unidos contra a base aérea síria de Shayrat mata nove pessoas, entre as quais quatro crianças.

Quatro mortos e 15 feridos num atentado em Estocolmo, na sequência do atropelamento de várias pessoas no centro da cidade.

2018

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias por corrupção, sai a pé, rodeado de seguranças, do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde o dia 5, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, e entrega-se à Polícia Federal.



Ricardo Moraes

2020

A Federação Portuguesa de Futebol cancela os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal, sem atribuir títulos nem decretar subidas e descidas de divisão, devido à pandemia de covid-19.

Marcio Jose Sanchez/ AP

Mais de 40 Estados dos EUA impõem confinamento devido ao novo coronavírus.