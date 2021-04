Levantado o confinamento em Wuhan. O que ficou para a História a 8 de abril

1929

Nasce o músico, compositor e cantor belga Jacques Brel, autor de "Le bon Dieu" e "Ne me quitte pas".

1973

Morre o artista plástico Pablo Picasso. Tinha 91 anos.

1985

O dirigente soviético Mikhail Gorbachev assegura que não instalará novos mísseis nucleares na Europa.





1990

O XV Congresso do PSD reelege Aníbal Cavaco Silva para a presidência do partido.

1994

O líder dos Nirvana Kurt Cobain é encontrado morto, em Seattle, cerca de 48 horas após o suicídio. Tinha 27 anos.

2010

Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Barack Obama e Dmitri Medvedev respetivamente, acordam na renovação do acordo START, para redução dos arsenais nucleares.

2013

O corpo que se acredita ser de Pablo Neruda é exumado do túmulo onde se encontrava desde 1992.



Morre, aos 85 anos, Sara Montiel, atriz e cantora espanhola e uma das artistas de Espanha que teve mais projeção internacional.



Morre José Luis Sampedro, escritor catalão. Tinha 96 anos.

Morre, com 87 anos, Margaret Thatcher, antiga primeira-ministra britânica que esteve no poder entre 1979 e 1990.

2020

Os Mundiais de atletismo, previstos para agosto de 2021, em Eugene, nos Estados Unidos, são adiados para 2022, para o período entre 15 e 24 de julho, devido à alteração de datas dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 causada pela pandemia de covid-19.



O Parlamento aprova em votação final global propostas do BE e PCP que suspendem os cortes do fornecimento de água, luz, gás e telecomunicações a famílias com quebra de rendimentos devido à pandemia de covid-19.



É levantado o confinamento em Wuhan, cidade no Centro da China, onde foi detetado pela primeira vez o novo coronavírus, no final de 2019.