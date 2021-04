Descodificação do genoma humano. O que ficou para a História a 13 de abril

1743

Nasce Thomas Jefferson, estadista, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos e terceiro Presidente norte-americano.

1846

É inaugurado o Teatro Nacional de D. Maria II, em Lisboa, criado por Almeida Garrett.

1964

O ator norte-americano Sidney Poitier é o primeiro negro distinguido com o Óscar de melhor ator, pelo desempenho em "Lillies of the Field".

1986

João Paulo II é o primeiro pontífice a visitar a Sinagoga de Roma.

1992

Nelson Mandela, presidente do ANC, anuncia oficialmente a separação da mulher, Winnie Mandela, implicada no assassínio de jovens negros.

2003

O genoma humano é descodificado a 99,99%. Cientistas de seis países apresentam a descoberta da sequência a que chamam "o livro da vida".

2005

O Parlamento Europeu dá "luz verde" à adesão da Roménia e da Bulgária a 01 de janeiro de 2007.

2011

Quase 70 passageiros partem rumo a Cabo Verde, a bordo do primeiro avião comercial a descolar do aeroporto de Beja, um Boeing da companhia cabo-verdiana TACV.

2013

António José Seguro é reeleito secretário-geral do PS com 96,53 por cento, correspondente a 24.843 votos, contra 3,46 por cento do militante socialista Aires Pedro, que obteve 892 votos.

2015

Cerca de 400 imigrantes desaparecem no naufrágio de uma embarcação improvisada no Mediterrâneo. A guarda costeira italiana, que deteta 42 barcos que transportam um total de 6.500 migrantes, anuncia ter resgatado 144 pessoas e recuperado nove corpos, após o naufrágio de uma das embarcações.



Morre, aos 87 anos, Günter Grass, escritor alemão, Prémio Nobel da Literatura em 1999.

O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao vencer o FC Porto por 1-0, com um golo do "capitão" Alan, na final da competição, disputada no Estádio Cidade de Coimbra.

2018

Parlamento aprova um diploma que permite a mudança de género a partir dos 16 anos, sem relatório médico, com votos favoráveis de PS, BE, PEV e PAN, contra de PSD e CDS-PP e abstenção do PCP. A deputada do PSD Teresa Leal Coelho votou também a favor da mudança da lei, violando a disciplina de voto contra no seu partido.