O adeus a Luís Sepúlveda, vítima de covid-19. O que ficou para a História a 16 de abril

1889

Nasce o cineasta Charles Chaplin, Charlot, realizador, ator de teatro e cinema, figura-chave do século XX.

1917

Lenine regressa à Rússia depois de anos de exílio na Suíça.

1948

É assinada a Convenção de Cooperação Económica Europeia em Paris, criando a OECE, atual OCDE, de que Portugal é membro fundador.

1972

Lançamento da nave espacial norte-americana Apollo-16.

1990

Rosa Mota vence, pela terceira vez, a maratona de Boston.

1991

Morre, com 83 anos, o cineasta britânico David Lean, realizador de "Lawrence da Arábia" e "Doutor Jivago".

2003

Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta e Chipre assinam, em Atenas, os Tratados de Adesão à União Europeia, que se tornará efetiva a 01 de maio de 2004.

2008

Morre o matemático e meteorologista norte-americano Edward Lorenz, "pai" da Teoria do Caos. Tinha 90 anos.

2014

Naufrágio do "ferry" Sewol, na Coreia do Sul, causa a morte de 304 pessoas, a maioria estudantes do secundário.

2020

Observatório Europeu do Sul, no Chile, divulga os resultados da investigação de vários cientistas, incluindo portugueses, que verificam, pela primeira vez, que uma das estrelas em redor de um buraco negro 'supermassivo' no centro da Via Láctea se movimenta tal como o previsto na Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

É aprovada a segunda prorrogação do estado de emergência, para vigorar até 2 de maio.



Morre, aos 70 anos, Luís Sepúlveda, vítima de covid-19. O escritor chileno é autor de obras como "O Velho que Lia Romances de Amor" e "História de Uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar". Luís Sepúlveda tinha participado em fevereiro no festival Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim, dias antes de ser internado em Espanha.