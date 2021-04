A Troika chega a Portugal. O que ficou para a História a 19 de abril

1506

- Massacre dos cristãos-novos de Lisboa, relatado pelo humanista Damião de Góis, na Crónica de D. Manuel II.

1648

- Forças portuguesas, comandadas por Francisco Barreto, vencem os holandeses na batalha dos Guararapes, no Brasil.

1775

- Guerra da Independência dos EUA. As forças britânicas são derrotadas nas primeiras batalhas do conflito, em Lexington e Concord, no Massachussetts.

1783

- O Congresso dos EUA declara o fim da Guerra da Independência.

1810

- Proclamação da independência da Venezuela.

1824

- O poeta inglês Lord Byron morre, na Grécia, vítima da malária, quando participava na luta pela independência do país.

1860 - Setúbal passa a cidade.

1882 -- Morre o naturalista britânico Charles Darwin, autor da teoria sobre a origem das espécies. Tinha 73 anos.

1884 -- É inaugurado o Ascensor do Lavra, 1.º Ascensor de Lisboa.

1897 -- Realiza-se a primeira maratona de Boston.

1906 -- Morre, com 46 anos, o físico francês Pierre Curie, Nobel da Física em 1903, com mulher Marie Curie.

1911 - Os padrões protótipos de sistema métrico decimal, o metro e o quilograma, passam a ser padrões legais em Portugal e seus domínios.

1943 -- II Guerra Mundial. Holocausto. Começa o levantamento do gueto de Varsóvia. As SS de Adolf Hitler aniquilarão mais de 50 mil pessoas em duas semanas.

1956 -- Casamento do Príncipe Rainier do Mónaco com a atriz Grace Kelly.

1958 - O processo de candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República é entregue no Supremo Tribunal Administrativo.

1961 - Guerra Colonial. Começa a Operação Viriato, para a reconquista de Nambuangongo, 200 Km a norte de Luanda.

1963 - É fuzilado o dirigente comunista espanhol Julian Garcia, pelas forças do ditador Francisco Franco.

1964 - O governo de coligação cambodjano é deposto por um golpe militar de extrema-direita.

1967 - Morre o antigo chanceler alemão federal Konrad Adenauer. Tinha 91 anos.

1973 - É fundado o Partido Socialista, no congresso da Acção Socialista Portuguesa, em Bad Munstereifel, RFA. A Ação Socialista é dissolvida.

1976 - 99,5% dos egípcios aprovam, em referendo, o Tratado de Paz com Israel.

1986 -- É extinta a UEDS, União da Esquerda Democrática e Socialista, nascida de uma cisão no PS, liderada por António Lopes Cardoso.

1993 -- Termina o cerco de 51 dias do FBI aos seguidores de David Koresh, em Waco, Texas.

1995 -- Atentado de Oklahoma, EUA. Um carro armadilhado explode junto a um prédio do governo federal, causando a morte a 168 pessoas e mais de 500 feridos.

- 300 Pessoas são hospitalizadas em Yokohama, Japão, intoxicadas por um gás tóxico espalhado na estação de comboios da cidade.

1999 -- Abertura do Parlamento alemão, Reichstag, em Berlim, restaurado depois do incêndio causado por Hitler, em 1933.

2001 - A Assembleia da República aprova a criação de 11 freguesias, 40 vilas e sete cidades.

- Início do realojamento dos moradores do Casal Ventoso na Quinta do Loureiro.

2004 - O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia considera culpado de genocídio o general sérvio Radislac Krstic, no âmbito do processo sobre o massacre de Srebrenica de julho em 1995.

2005 - O cardeal alemão Josef Ratzinger, de 78 anos, é eleito Papa, com o nome Bento XVI, sucedendo a João Paulo II.

-- Morre, com 58 anos, Niels-Henning Orsted Pedersen, contrabaixista de jazz e compositor dinamarquês.

2006 - Começa, em Castelo de Paiva, o julgamento de seis técnicos alegadamente responsáveis pela queda da ponte de Entre-os-Rios, cinco anos depois do acidente que fez 59 mortos, a 4 de março de 2001.

- Inauguração do Casino Lisboa, no Parque das Nações.

- O Pentágono publica pela primeira vez os nomes e as nacionalidades de 558 pessoas detidas na base norte-americana de Guantánamo, Cuba.

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia chegam a acordo sobre a imposição, em todo o espaço comunitário, de uma sanção mínima comum para o crime de incitação ao racismo e xenofobia.

- Durão Barroso recebe o Prémio Nova Economia Fórum 2007 atribuído à Comissão Europeia.

- Morre, com 74 anos, Jean-Pierre Cassel, ator francês que trabalhou com os realizadores portugueses António Pedro Vasconcelos, António de Macedo e Luís Filipe Rocha.

- Morre, com 67 anos, Bohdan Paczynski, astrónomo polaco que desenvolveu uma nova técnica de observação do Universo que permite detetar planetas fora do Sistema Solar.

2008 - Morre o Monsenhor Eduardo Melo Peixoto, mais conhecido por Cónego Melo, em Fátima, onde se encontrava para participar num encontro de cursilhos da Cristandade Tinha 80 anos.

2009 -- Morre, aos 78 anos, J.G.Ballard, escritor britânico conhecido pelo romance autobiográfico "Império do Sol".

2010 - Morre, aos 43 anos, o músico norte-americano Guru, uma das referências do aparecimento do hip hop.

2011 -- Fidel Castro confirma, num artigo publicado pela imprensa oficial, a renúncia à chefia do Partido Comunista de Cuba, o seu último cargo político, ao pedir a sua exclusão do Comité Central daquele que é o único partido político da ilha.

2011

- Os representantes da 'troika', entidade constituída pelo Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, chegam a Portugal.

2012 -- Morre, aos 71 anos, Levon Helm, vocalista e baterista dos The Band.

- Morre, com 74 anos, o pintor português Benjamin Marques.

2013 - Um dos dois suspeitos dos ataques durante a Maratona de Boston morre no hospital após um tiroteio com a polícia. É identificado como Tamerlan Tsarnaev, 26 anos, de origem chechena. Uma grande caça ao homem é lançada para encontrar o seu irmão, Dzehekhar Tsarnaev, 19 anos, que mais tarde é detido. Os dois suspeitos viviam legalmente nos subúrbios de Boston.

-- Morre Alfredo Guevara, intelectual cubano histórico fundador do instituto do cinema de Cuba. Tinha 87 anos.

2015 - Várias centenas de imigrantes clandestinos morrem no Mediterrâneo, quando um barco que transporta cerca de 700 pessoas se vira entre as costas da Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. Durante as operações de salvamento são resgatados apenas 28 sobreviventes.

- O maior partido de oposição finlandês, o Partido do Centro, ganha as eleições legislativas do país, seguido do partido ultranacionalista eurocético os 'Verdadeiros Finlandeses', derrotando o Governo no poder.

2016 - O Fundo Monetário Internacional cancela o pagamento da segunda tranche, no valor de 155 milhões de dólares, do empréstimo que tinha acordado no final do ano passado com Moçambique, no total de 285 milhões. Alegadamente o Governo moçambicano terá entregado de forma deliberada dados errados ao organismo internacional.

- Morre Doris Robert, atriz conhecida pelo papel como Marie Barone, a sogra da popular comédia "Todos gostam de Raymond". Tinha 90 anos.

2017

- A Organização para a Interdição das Armas Químicas diz que testes comprovam de forma "irrefutável" que gás sarin ou uma substância similar foi usado durante um presumível ataque químico na Síria no início do mês.

2018

- O número dois do regime cubano, Miguel Diaz-Canel, é eleito para suceder a Raúl Castro como Presidente, pondo fim a cerca de seis décadas de poder dos irmãos Castro em Cuba.