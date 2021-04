H1N1, identificada nova estirpe de vírus da gripe. O que ficou para a História a 20 de abril

1889

Nascimento do ditador alemão Adolf Hitler, em Branau am Inn, Áustria.

1902

Pierre e Marie Curie isolam o elemento Rádio.

The Everett Collection/ CANVA

1970

O Presidente dos EUA Richard Nixon anuncia a retirada de 150 mil soldados norte-americanos do Vietname.

Anonymous

1972

O módulo lunar da Apollo-16 desce na Lua.

1985

Carlos Lopes estabelece, em Roterdão, a melhor marca mundial da maratona ao bater em 54 segundos o anterior recorde pertença do britânico Steve Jones.

1987

A atleta portuguesa Rosa Mota vence, pela primeira vez, a maratona de Boston.

1989

Centenas de estudantes chineses começam a manifestação na Praça de Tiananmen em Pequim.

Sadayuki Mikami

1999

Massacre de Columbine, EUA. Dois estudantes de Columbine tomam a escola, com armas, e matam 12 colegas antes de se suicidarem.

KEVIN HIGLEY

2001

Morre, aos 54 anos, o maestro italiano Giuseppe Sinopoli, na Deutsche Oper de Berlim, durante a direção de "Aída", de Giuseppe Verdi.

RICCARDO MUSACCHIO/ AP

2009

Gripe A (H1N1). É anunciada uma nova estirpe de vírus da gripe identificada no México e EUA. A gripe H1N1 chegou mesmo a ser decretada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

EPA

2017

Um polícia é morto e dois ficam gravemente feridos quando um homem dispara contra o veículo em que seguiam na avenida dos Campos Elísios, no centro de Paris. O atacante é morto por outros agentes da polícia francesa e um transeunte é também atingido. O grupo extremista Daesh reivindica o ataque.

2018

Morre, aos 28 anos, Avicii, DJ e produtor sueco.

Lucy Nicholson

2020

O Alentejo regista a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus responsável pela covid-19, um idoso de 87 anos internado em Beja.

Início das aulas de apoio para cerca de 850 mil alunos do ensino básico através do canal televisivo RTP Memória, num espaço designado por #EstudoEmCasa. As aulas decorrem entre as 9:00 e as 17:30 e contam com a participação de 112 docentes.