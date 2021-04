Cimeira junta líderes das duas Coreias. O que ficou para a História a 27 de abril

1963

É criada a ADSE, serviço da proteção dos funcionários públicos portugueses, nos domínios da promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação.

1978

Golpe militar pró-soviético no Afeganistão.

1989

Estudantes chineses começam a reunir-se na Praça Tiananmen, no centro de Pequim, numa manifestação do movimento Pró-democracia.

Mark Avery

1992

Betty Boothroyd, 63 anos, é a primeira mulher eleita presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido.

Matt Dunham

2000

É apresentado o projeto do aeroporto da Ota.

2004

O presidente do Governo espanhol, José Luís Zapatero, garante a saída das forças de Espanha no Iraque até 27 de maio.

DENIS DOYLE

2005

Primeiro voo experimental do Airbus A380 em Toulouse, França.

2008

O internacional português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, entra para a história do futebol inglês ao tornar-se o segundo futebolista a vencer duas vezes consecutivas o prémio de melhor jogador da Premiership.

JON SUPER

2009

Gripe A (H1N1). A OMS (Organização Mundial de Saúde) declara o nível 4 de alerta que marca o início da pandemia. Regista-se o primeiro infetado com o vírus na Europa: um espanhol de 23 anos que regressa do México.

2014

Morre, com 72 anos, Vasco Graça Moura, escritor e tradutor.

2018

Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordam em tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana, durante uma cimeira histórica na fronteira entre os dois países.

A cimeira histórica entre os líderes da Coreia do Norte e Coreia do Sul decorreu no simbólico Paralelo 38, a zona desmilitarizada que marca a fronteira.