Nelson Mandela investido Presidente da África do Sul. O que ficou para a História a 10 de maio

1906

Nasce D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto que desafiou a ditadura do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

1913

Nasce o ator João Villaret.

1933

As forças militarizadas do partido nazi de Hitler, as SA, queimam, em toda a Alemanha, obras dos autores proibidos pelo regime, que vão de JW Goethe a Heinrich Heine, Holderlin, Thomas Mann ou Shakespeare.

1940

II Guerra Mundial. As forças nazis invadem a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Demite-se o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. É substituído por Winston Churchill.

1958

Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática à Presidência Portuguesa, numa conferência de imprensa no Café Chave d'Ouro, em Lisboa, pronuncia a frase "Obviamente, demito-o", sobre Salazar.

1967

Morre, com 91 anos, a atriz portuguesa Palmira Bastos.

1968

Registam-se os confrontos mais violentos entre estudantes e polícia, desde o início da crise estudantil. Os estudantes ocupam o Quartier Latin e fazem barricadas. Há levantamentos em Bordéus, Grenoble, Lille, entre outras cidades francesas.

1972

José Afonso interpreta pela primeira vez em público "Grândola Vila Morena", em Santiago de Compostela.

1973

É constituída a Frente Polisário, para a libertação do Saara espanhol.

1981

Primeira vitória de François Mitterrand nas eleições presidenciais francesas.

1984

Após dez dias em estado de coma, morre em Lisboa o ciclista português Joaquim Agostinho, com 41 anos.

1986

Um incêndio destrói o Teatro Maria Vitoria, em Lisboa.

1990

É aprovada a proposta de Lei que estabelece a extinção da Reforma Agrária.

1991

Rocha Vieira assume as funções de Governador de Macau.

João Paulo II começa uma visita de quatro dias a Portugal.

1994

Nelson Mandela é investido Presidente da África do Sul, um dia depois de consagrado pelo Parlamento recém-eleito.

1997

O computador da IBM Deep Blue vence o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.

1998

O Sinn Fein, braço político do IRA, decide, por maioria, apoiar o plano de paz para o Ulster.

1999

Milícias pró-integracionistas lançam a violência em Díli, capital de Timor-Leste.

2006

A Agência Espacial Europeia confirma a chegada da nave Vénus Express à órbita do planeta.

2007

Rússia e Cazaquistão assinam um acordo para a construção do primeiro

centro internacional de enriquecimento de urânio.

2008

A portuguesa Vanessa Fernandes conquista, em Lisboa, o quinto título europeu consecutivo de triatlo, batendo assim o recorde do holandês Rob Barel, que conquistou quatro títulos consecutivos entre 1985 a 1988.