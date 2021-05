Há 40 anos, o Papa João Paulo II era ferido a tiro no Vaticano. O que ficou para a História a 13 de maio

1917

Relato da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, segundo os pastores Lúcia, Jacinta e Francisco Marto.

1934

Inauguração do monumento ao Marquês de Pombal, em Lisboa.

Arquivo Municipal de Lisboa

1950

Primeira prova do Mundial de F1, em Inglaterra, no circuito de Silverstone.

Douglas Miller

1967

Paulo VI visita o Santuário de Fátima.

Bettmann

1981

João Paulo II é ferido a tiro, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, pelo turco Mehmet Ali Agca.

Vatican Vatican

1988

Morre, com 58 anos, o compositor norte-americano Chet Baker, trompetista de jazz, nome essencial do movimento "cool".

Frans Schellekens

2000

O Sporting conquista o título nacional de futebol pela 17.ª vez, quebrando um "jejum" de 18 anos, ao vencer no terreno do Salgueiros (4-0), em jogo da 34.ª e última jornada do campeonato de 1999/2000.

2006

Motins na cidade brasileira de São Paulo. Ataques a mais de 50 esquadras, bases da polícia militar e outras instalações das forças de segurança brasileiras no Estado, pela organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital, provocam 30 mortos, entre os quais 23 polícias.

MAURICIO LIMA

2012

O Presidente grego inicia uma nova ronda de contactos políticos para formar um governo de unidade nacional. O chefe de Estado adverte que a situação é crítica, que os gregos estão a retirar centenas de milhões de euros dos depósitos bancários e que o Estado poderá declarar em junho a suspensão dos pagamentos de salários e pensões na administração pública.

Bloomberg

2014

Morre Hans Ruedi Giger, artista plástico surrealista suíço criador do monstro do filme "Alien". Tinha 74 anos.

Sunset Boulevard

2017

Portugal ganha pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.

Brendan Hoffman

- O Benfica sagra-se, pela primeira vez na sua história, tetracampeão português de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.