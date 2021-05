Cristo Rei é inaugurado. O que ficou para a História a 17 de maio

1792

É criada a Bolsa de Valores de Nova Iorque.

1846

D. Maria II exonera o Governo do Duque da Terceira de que faziam parte os irmãos Costa Cabral.

1928

São inauguradas as comunicações telefónicas entre Lisboa e Madrid.

1934

Na Alemanha nazi, Adolf Hitler proíbe o acesso dos judeus aos cuidados de saúde.

1940

II Guerra Mundial. Forças nazis de Hitler ocupam Bruxelas.

1954

O Supremo Tribunal dos EUA emite o parecer sobre o caso Brown contra o Conselho de Educação de Topeka, estabelecendo a segregação racial nas escolas como violação da igualdade de direitos definida na Constituição.

1957

O Egito impede a passagem de navios mercantes israelitas no Canal do Suez.

1958

Campanha eleitoral para as eleições presidenciais portuguesas. O Governo de Salazar, perante as manifestações de apoio a Humberto Delgado, proíbe "qualquer perturbação da ordem pública".

1959

O monumento ao Cristo-Rei é inaugurado em Almada.

1967

Assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz pela LUAR, Liga de Unidade e Acção Revolucionária.

1989

Otelo Saraiva de Carvalho é libertado do estabelecimento prisional de Tomar, após quatro anos e onze meses de detenção, pelo presumível envolvimento nas FP 25 de Abril.

1996

A Assembleia da República aprova a Lei sobre a redução do horário de trabalho para 40 horas semanais.

1997

A Federação Internacional do Automóvel retira Portugal do calendário de Fórmula Um.

2003

Portugal sagra-se campeão da Europa em futebol sub-17, ao vencer a seleção de Espanha por 2-1 na final da prova, realizada no Estádio do Fontelo, em Viseu.

2006

O Senado norte-americano aprova a construção do muro de 595 quilómetros, ao longo da fronteira entre os EUA e o México, proposta pela administração.

2007

Dois comboios cruzam a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pela primeira vez desde há 50 anos.

2011

Dominique Strauss-Kahn demite-se, através de comunicado, do cargo de diretor geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), na sequência da acusação de tentativa de violação.

2014

Termina o programa de ajustamento português, que marca a saída da "troika" do país.

2016

O Governo anuncia que não vai abrir turmas de início de ciclo em 39 colégios privados com contratos de associação, o que representa uma redução de 57 por cento no financiamento a novas turmas.

2018

O presidente e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting apresentam a demissão e apelam ao presidente do clube, Bruno de Carvalho, e à restante direção que renunciem também aos cargos.

A Mesa da Assembleia-Geral do Sporting demite-se em bloco.

2019

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ordena a prisão preventiva do líder da claque Juventude Leonina, conhecido por 'Mustafá', no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

2020

Morre, aos 85 anos, José Cutileiro, diplomata, antropólogo e escritor. Foi um dos negociadores da adesão de Portugal à CEE.