Morre Jimmy Cobb. O que ficou para a História a 24 de maio

1830

- Início da primeira ligação de caminhos-de-ferro, nos EUA, para o transporte regular de passageiros, entre Baltimore e Elliott's Mills.

1844

- Samuel Morse inaugura linha de telégrafo nos EUA, entre Washington e Baltimore, com a mensagem "Eis o que Deus forjou".

AP

1883

- Abre ao tráfego a Ponte de Brooklyn, em Nova Iorque.

Chip East

1941

- II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck afunda o cruzador britânico Hood, no Atlântico Norte. Morrem mais de 1300 pessoas.

1944

- O ditador Oliveira Salazar reafirma a recusa da suspensão do envio de volfrâmio para a Alemanha nazi, num encontro com o embaixador inglês, apesar das pressões do Governo britânico e do próprio presidente Óscar Carmona.

Peter J Carroll

1956

- Lys Assia vence a primeira edição do Festival Eurovisão da Canção. "Refrain" foi a canção em francês que deu à cantora suíça o primeiro troféu da competição.

1976

- França e Reino Unido abrem a ligação transatlântica do Concorde para Washington.

© STR New / Reuters

1980

- O Tribunal Internacional ordena ao Irão que liberte os reféns norte-americanos. Teerão recusa.

Reuters

1981

- Morre, aos 40 anos, num desastre aéreo, na fronteira com o Peru, o presidente equatoriano Jaime Roldos Aguilera.

1994

- São condenados a 240 anos de prisão os autores do atentado ao World Trade Center, em Nova Iorque, em 1993.

Handout Old

2000

- As forças israelitas abandonam o Sul do Líbano, pondo fim a 18 anos de ocupação.

© Reuters Photographer / Reuter

2005

- António Guterres é nomeado Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

© Reuters Photographer / Reuter

2006

- O escritor angolano Luandino Vieira recusa o Prémio Camões 2006.

2009

- O cineasta estreante João Salaviza, de 25 anos, recebe a Palma de Ouro do Festival de Cannes pela curta-metragem "Arena".

2019

- A primeira-ministra britânica, Theresa May, demite-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna que ditará o novo líder do partido e do Governo.

Toby Melville

2020

- Morre, aos 91 anos, James Wilbur (Jimmy Cobb), baterista norte-americano, membro da banda de Miles Davis entre 1957 e 1963.