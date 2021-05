Um ano da morte de George Floyd. O que ficou para a História a 25 de maio

1895

O escritor de origem islandesa Oscar Wilde é condenado a prisão, por danos morais, em Londres.

© Reuters Photographer / Reuter

1926

Nasce o trompetista e compositor de jazz norte-americano Miles Davis.

1938

- O engenheiro Duarte Pacheco é nomeado ministro das Obras Públicas.

1963

- É constituída a Organização de Unidade Africana, em Adis Abeba, Etiópia.

© Reuters Photographer / Reuter

1974

Começam as conversações entre o Governo português e o PAIGC para o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973.

© Joe Penney / Reuters

1985

- Acácio da Silva vence a oitava etapa da Volta a Itália em bicicleta (Foggia-Matera). Dois dias depois venceria a 10.ª (Crotone-Paola).

- Realiza-se em Alcântara, Espanha, a cimeira informal dos primeiros-ministros de Portugal, Mário Soares, e de Espanha, Felipe González.

JOAO RELVAS

1989

Mikhail Gorbachov é reeleito Presidente da União Soviética, com 95,6 por cento dos votos do Congresso.

© Reuters Photographer / Reuter

1992

- O Presidente do Brasil Fernando Collor de Melo é acusado de consumo de estupefacientes, negócios ilícitos e tráfico de influências.

© Reuters Photographer / Reuter

1993

Morre, com 72 anos, o jornalista e advogado Francisco de Sousa Tavares, resistente ao regime fascista, antigo deputado, ministro da Qualidade de Vida no Governo do Bloco Central.

2003

Israel aprova o Roteiro para a Paz, proposto pela União Europeia, os EUA, a Rússia e a ONU, que prevê a criação do Estado palestiniano até 2005.

© Reuters Photographer / Reuter

2006

O Parlamento aprova a Lei de Procriação Medicamente Assistida.

© STR New / Reuters

2006

Timor-Leste. Confrontos entre as forças armadas e efetivos da polícia causam dez mortos e 27 feridos. Xanana Gusmão assume o controlo das forças de segurança, retirando as competências ao governo de Mari Alakatiri.

© Zainal Abd Halim / Reuters

2007

O Conselho da Europa condena Portugal por violar o direito das crianças depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter considerado "lícitos" e "aceitáveis" alguns castigos corporais infligidos a jovens deficientes de um lar em Setúbal. O Comité Europeu dos Direitos Sociais do Conselho da Europa conclui que Portugal violou o artigo 17 da Carta Social Europeia, que consagra o direito das crianças à proteção, social, legal e económica.

2008

A portuguesa Vanessa Fernandes, campeã do Mundo e recém-sagrada pentacampeã da Europa, bate em Madrid o recorde de vitórias em etapas da Taça do Mundo de triatlo, atingindo o 20.º triunfo.

© Jose Manuel Ribeiro / Reuters

2017

- A Guiné Equatorial torna-se o 14.º país a entrar para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

- O antigo primeiro-ministro grego, Lucas Papademos, fica ferido com gravidade após a explosão de uma carta armadilhada no interior do seu carro.

- Morre, aos 86 anos, José Manuel Castello Lopes, antigo distribuidor que herdou do pai a Filmes Castello-Lopes e cofundou o cinema Londres.

António Pedro Ferreira

2020

- Moçambique regista o primeiro óbito devido à covid-19, num dia em que se registam mais 15 casos, elevando o total de 194 para 209.

- George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morre por asfixia, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar. O caso provoca protestos antirracistas e contra a brutalidade policial por todos os Estados dos Estados Unidos da América, manifestações de protesto que alastram a outros países.