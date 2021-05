FC Porto conquista a Liga dos Campeões. O que Ficou para a História a 26 de maio

1896

- É publicado o primeiro índice Dow Jones, com o valor 40.94, com base nas cotações de onze empresas cotadas na Bolsa de Nova Iorque.

1907

- Nasce o ator norte-americano John Wayne.

1972

- Os EUA e a URSS assinam o acordo SALT-1 para limitação dos sistemas de mísseis intercontinentais e o Tratado Anti-Mísseis Balísticos.

1979

- Israel devolve ao Egito a soberania de El Arish, capital do Sinai, que ocupou durante 12 anos.

1995

- Morre, aos 89 anos, o cineasta norte-americano Friz Freleng, criador da Pantera Cor-de-rosa.

2004

- O FC Porto conquista a Liga dos Campeões, ao vencer na final o Mónaco por 3-0, em Gelsenkirchen, na Alemanha.

2005

- O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimento na gestão e controlo das quotas de pesca entre 1994 e 1996.

2006

- A judoca portuguesa Telma Monteiro, líder da hierarquia mundial da categoria até 52 kg, sagra-se campeã da Europa, em Tampere, Finlândia.

2008

- Morre, com 73 anos, o realizador de cinema Sydney Pollack, galardoado pela Academia de Hollywood. O maior êxito de Pollack terá sido o filme de 1985 "Out of Africa" ("África Minha"), com Robert Redford e Meryl Streep, que conquistou os Óscares para Melhor Realizador e Melhor Filme.

2009

- O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeia a primeira juíza de origem hispânica, Sonia Sotomayor, para o Supremo Tribunal.

2011

- Morre, com 94 anos, a pintora e escultora mexicana de origem inglesa Leonora Carrington.

2013

- O Vitória de Guimarães conquista a Taça de Portugal de futebol pela primeira vez no seu historial, ao vencer o Benfica por 2-1, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

2019

- O PS vence as eleições europeias em Portugal com 33,38% dos votos e nove eurodeputados. Segue-se o PSD (21,94% e seis eurodeputados); o BE (9,82% e dois deputados); a CDU (6,88% e dois deputados); o CDS-PP (6,19% e um deputado); e o PAN (5,08% e um deputado). A nível da UE, ganha o Partido Popular Europeu (PPE), que elegeu 182 deputados de quase meia centena de partidos de 27 países, incluindo os portugueses PSD e CDS-PP.

2020

- Covid-19. O Presidente da República promulga o diploma do Parlamento sobre proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro.