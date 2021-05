Abertura da Ponte Golden Gate de São Francisco. O que ficou para a História a 27 de maio

1911

- É aprovado o primeiro Código da Estrada, em Portugal.

- 1923

- Fundado em Braga o Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português

1936

- O paquete de luxo britânico Queen Mary começa a primeira viagem transatlântica.

1937

- Abre ao tráfego a Ponte Golden Gate de São Francisco. A ponte é o principal cartão postal da cidade, uma das mais conhecidas construções dos Estados Unidos, e é considerada uma das Sete maravilhas do Mundo Moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis.

1963

- Morre, com 77 anos, o escritor português Aquilino Ribeiro, autor de "Terras do Demo" e "Quando os Lobos Uivam".

- É publicado o álbum de Bob Dylan com a canção "Blowin'in the Wind".

1977

Tentativa de revolta armada em Luanda contra Agostinho Neto.

Tentativa de golpe de Estado por "fracionistas" do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), então já no poder do país recém-independente, contra o Presidente Agostinho Neto e "bureau político" do partido.

Segundo vários relatos, milhares terão morrido na resposta do regime angolano, nomeadamente os dirigentes Nito Alves, então ministro da Administração Interna, José Van-Dúnem, e a sua mulher, Sita Valles.

A Amnistia Internacional estimou em cerca de 30 mil as vítimas mortais na repressão que se seguiu contra os "fracionistas" ou "Nitistas", como eram conhecidos então.

1987

- O FC Porto conquista o título de Campeão Europeu de Futebol ao vencer o Bayern de Munique por 2-1.

1990

- Jorge Sampaio é reeleito secretário-geral do PS, no final do IX congresso do partido.

1993

Atentado à bomba no centro histórico de Florença, Itália, causa a morte a cinco pessoas e destrói património artístico da cidade.

1999

- O Tribunal Internacional para a ex-Jugoslávia acusa Slobodan Milosevic de crimes contra a humanidade.

2006

- Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter abala a ilha indonésia de Java, causando perto de seis mil mortos, 38 mil feridos e cerca de 400 mil desalojados.

2008

- A Junta Militar da Birmânia (Myanmar) decide prolongar por mais 12 meses a prisão domiciliária, analisada todos os anos no final de maio, da líder da oposição Aung San Suu Kyi.

2010

- Agência de notação financeira Standard & Poor's desce o rating de Portugal de A+ para A-, a qualificação mais baixa de sempre até à data. Juros da dívida disparam.

2011

- A polícia catalã recorre à violência para desalojar os indignados da Praça da Catalunha, em Barcelona.

2012

- O escritor moçambicano Mia Couto é galardoado com o Prémio Camões (25.ª edição).

2016

- Os estivadores e os operadores do porto de lisboa chegam a acordo e terminam a greve, que dura desde 20 de abril, após uma reunião no Ministério do Mar.

- O antigo vice-presidente do Sporting Paulo Pereira Cristóvão é condenado a quatro anos seis meses de prisão, com pena suspensa e com regime de prova no âmbito do "caso Cardinal".