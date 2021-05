Revelada a identidade de “Garganta Funda” no caso Watergate. O que ficou para a História a 31 de maio

1962

Execução, em Jerusalém, do nazi Adolf Eichmann, antigo chefe das SS, responsável pela deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio.

Handout Old

1996

Morre, com 75 anos, o norte-americano Timothy Leary, investigador, promotor do LSD e "guru" da comunidade hippy dos anos de 1960.

2001

Morre, aos 60 anos, Faisal Husseini, responsável da OLP por Jerusalém, um dos principais negociadores com Israel.

Esaias BAITEL

2003

O Concorde da Air France faz a última ligação comercial entre Nova Iorque e Paris.

PASCAL PAVANI

2004

Termina a instrução do processo Casa Pia. Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves são ilibados. São pronunciados os restantes oito arguidos do processo.

2005

O antigo diretor do FBI Mark Felt revela ter sido a fonte secreta dos jornalistas do Washington Post, "Garganta Funda", durante a investigação do caso Watergate.

2007

O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia um programa para garantir a meio milhão de pessoas - estudantes, professores e trabalhadores em formação - o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga.

FERNANDO VELUDO

É detido o ex-general sérvio da Bósnia Zdravko Tolimir, próximo do general Radko Mladi, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de crimes de guerra e genocídio pelo massacre de Srebrenica, em 1995.

© POOL New / Reuters

2008

Manuela Ferreira Leite torna-se a primeira mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de história do partido, ao ganhar as eleições diretas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes. Ferreira Leite é eleita com 37,6 por centos dos votos, seguida de Pedro Passos Coelho, com 31,07 por cento dos votos e de Pedro Santana Lopes com 29,82 por cento. Pedro Santana Lopes anuncia que cessa funções como líder parlamentar por discordar do projeto da nova presidente do partido.

JOSE SENA GOULAO

2014

Na Turquia, a intervenção da polícia para desalojar do parque Gezi e da praça Taksim milhares de manifestantes, entre os quais deputados da oposição, desencadeia violentos confrontos de que resultam dezenas de feridos.

Emrah Gurel

2015

O piloto Miguel Oliveira consegue o seu 1.º triunfo no Mundial de Velocidade (MotoGP), na categoria de Moto3, no GP de Itália.

Gregorio Borgia

2020

Morre, aos 84 anos, Christo Vladimirov Javacheff, artista plástico búlgaro, conhecido por ter "embrulhado" monumentos como a Pont-Neuf, em Paris, e o Reichstag, em Berlim.