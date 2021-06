Eusébio estreia-se oficialmente pelo Benfica com um golo: o que ficou para a História a 1 de junho

1890

- Suicídio do escritor Camilo Castelo Branco, em São Miguel de Seide. Tinha 65 anos.

1917

- É fundado o Conservatório de Música do Porto.

1925

- Inauguração da ponte de Alcácer, com ligação de caminho-de-ferro. Fica concluída a Linha do Sul.

1926

- Nasce Marilyn Monroe, em Los Angeles, com o nome Norma Jeane Mortensen.

1928

- Entram em vigor em Portugal novas regras de trânsito, com a obrigatoriedade de circular à esquerda. Até aqui a circulação fazia-se pela direita como na Grã-Bretanha.

1936

- Estreia o filme português " O trevo de 4 folhas", com Beatriz Costa, Nascimento Fernandes e com o ator brasileiro Procópio Ferreira. Este filme realizado por Chianca de Garcia e com argumento adaptado da obra de Tomás Ribeiro Colaço é classificado como "filme perdido" não tendo chegado aos nossos dias qualquer cópia ou negativo.

1942

- II Guerra Mundial. As forças nazis impõem o uso da estrela amarela a todos os cidadãos judeus das nações ocupadas.

1944

- O ditador Oliveira Salazar suspende as exportações de volfrâmio para a Alemanha nazi, que mantinha desde os anos de 1930.

1946

- É proclamada a República da Cochinchina.

1948

- Morre o compositor e pianista português José Vianna da Motta, um dos últimos alunos de Franz Liszt, impulsionador da modernidade da música portuguesa na viragem do século XIX para o século XX. Tinha 80 anos.

1958

- Charles De Gaulle aceita regressar à chefia do Governo francês, com a atribuição de poderes excecionais durante 6 meses, para responder aos conflitos na Argélia e na Indochina. De Gaulle abre caminho à IV República Francesa com a proposta de referendo de uma nova Constituição.

1961

- Eusébio estreia-se oficialmente pelo Benfica com um golo e um penálti falhado em Setúbal para a Taça de Portugal.

1963

- O ministro da Defesa britânico, John Profumo, renuncia ao cargo, depois de descoberta a ligação a uma "callgirl", próxima de um funcionário da embaixada da RDA, em Londres.

1967

- Lançamento de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles.

1968

- Morre, com 87 anos, a autora e pedagoga Helen Keller, precursora do ensino para cegos.

1974

- Cimeira nos Açores do presidente português António de Spínola com o presidente dos EUA Richard Nixon.

1977

- A URSS acusa de traição o defensor dos direitos humanos Anatoly Shcharansky, matemático e investigador, que foi mantido preso até 1896.

1980

- Lançamento do canal de televisão por cabo CNN.

1987

- O Instituto Português de Oncologia realiza o primeiro transplante terapêutico da medula em Portugal.

- A praia do Tamariz, no Estoril, é a primeira praia portuguesa a receber a Bandeira Azul.

1988

- A URSS e os EUA ratificam o tratado para a eliminação dos mísseis de alcance intermédio.

1989

- É aprovada a segunda revisão da Constituição da República Portuguesa.

1990

- O presidente dos EUA George Bush e o líder soviético Mikhail Gorbatchev assinam os acordos para o controlo de armamento e a eliminação das armas químicas.

1992

- Os dinamarqueses dizem não ao Tratado de Maastricht.

1995

- Encerra a primeira fase da reprivatização da Portugal Telecom. A operadora passa a incorporar a operadora internacional Marconi.

1996

- O Partido Cívico Democrático, de Vaclav Havel, vence as eleições legislativas na República Checa.

1998

- Criação do Banco Central Europeu.

1999

- Nelson Mandela termina o mandato na Presidência da África do Sul, sucedendo-lhe Thabo Mbeki.

2001

- A família real do Nepal -- rei, rainha e outros sete membros -- é morta pelo príncipe herdeiro Dipendra, que se suicida.

2003 - Fecham as comportas da barragem das Três Gargantas em Yichang, na China, a maior barragem do mundo.

2004

- A proposta de lei para a criminalização do aborto, apresentada pela administração de George W. Bush, é declarada inconstitucional pela Justiça federal dos EUA.

-- Toma posse o Governo interino do Iraque, presidido por Iyad Allawi.

2005

- A Assembleia da República aprova a proposta de revisão da Constituição para permitir o referendo ao Tratado Constitucional Europeu, em simultâneo com as autárquicas.

- Os eleitores holandeses rejeitam, em referendo, o Tratado Constitucional Europeu com 61,6 por cento dos votos.

- O Prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades é atribuído ao Instituto Camões.

2006

- Apresentação do Plano Nacional de Leitura.

- Demissão dos ministros do Interior e da Defesa de Timor-Leste, no dia em que a ONU contabiliza 105 mil deslocados pela crise no país. Xanana Gusmão apela à paz e à unidade nacional.

- Morre, aos 61 anos, a cantora espanhola Rocio Jurado.

2007

- Entra em vigor a Lei da Segurança Social com novas regras para o cálculo das pensões.

- O governo aprova o novo Código dos Contratos Públicos, que reforça os mecanismos de compensação de controlo financeiro e dos deveres especiais de informação do Sector Empresarial do Estado e das empresas públicas, e o novo regime jurídico do património imobiliário público.

- Entra em vigor a nova legislação comunitária sobre registo, avaliação e autorização de produtos químicos - REACH.

- O atirador olímpico João Costa, já qualificado para os Jogos de Pequim2008, vence, pelo segundo ano consecutivo, a Taça do Mundo de Munique na categoria de Pistola Livre a 50 metros.

2008

- Os bilhetes de avião em papel deixam de existir. A partir desta data as companhias-membro da Associação Internacional de Transporte Aéreo, como a portuguesa TAP, passam apenas a utilizar bilhetes eletrónicos.

- Morre, com 71 anos, Yves Saint Laurent, um dos maiores costureiros franceses do século XX.

2009

- A General Motors, o maior fabricante automóvel dos Estados Unidos, símbolo histórico da iniciativa privada norte-americana, declara falência.

- Gripe A H1N1. É confirmado o segundo caso em Portugal.

- O voo AF 447 da Air France, que fazia a ligação entre Rio de Janeiro e Paris, desaparece dos radares quando sobrevoava o Oceano Atlântico, às 06:00 TMG (07:00 em Lisboa). Tinha 228 pessoas a bordo.

- O português António Horta Osório, presidente executivo do banco Abbey no Reino Unido, passa a fazer parte do conselho de administração como membro não-executivo do Banco de Inglaterra, o banco central britânico. A nomeação, aprovada pela rainha Isabel II por sugestão do ministério das Finanças e do primeiro-ministro, Gordon Brown, é válida por um período de três anos.

2010

- Entram em vigor as novas taxas de IRS.

- É inaugurada a sala DIAP Júnior, para audição das crianças que são abusadas sexualmente.

- Vítor Constâncio inicia funções como vice-presidente do Banco Central Europeu.

2012

- A Assembleia da República aprova, por maioria, a reforma administrativa de Lisboa, que reduz para 23 as 54 freguesias da capital e cria a autarquia do Parque das Nações com território pertencente ao município de Loures. A criação da Freguesia do Parque das Nações, que pertencerá a Lisboa, é aprovada com um insólito erro no mapa, no qual a própria sede da empresa municipal Gebalis passa para território de Loures.

2013

- É concretizada a primeira fase da privatização da PT, através da passagem para o setor privado de 51,8 milhões de ações (27,26% do seu capital).

2014

- O remador olímpico português Pedro Fraga sagra-se campeão da Europa de skiff ligeiro, nos campeonatos que decorreram em Belgrado, na Sérvia.

- Os protestos contra a construção de um centro comercial no parque Gezi, em Istambul, transformam-se num ataque aberto contra o governo, com palavras de ordem a exigir a demissão de Erdogan. As principais artérias do centro da cidade são bloqueadas pela polícia que ordena a suspensão de numerosas linhas de transportes públicos.

2017

- Donald Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris relativo às alterações climáticas.

2018

- O parlamento espanhol aprova a moção de censura que afasta o Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e elege o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, do PSOE.

- O jurista Giuseppe Conte presta juramento como novo primeiro-ministro de Itália, apoiado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S, antissistema) e a Liga (extrema direita).

- O Fundo Monetário Internacional aprova a quinta avaliação ao programa de apoio à Guiné-

- O Sporting sagra-se, 30 anos depois da última conquista, campeão português de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 4-3, na penúltima jornada do campeonato nacional.

2019

- Uma pintura inédita de Josefa de Óbidos datada de 1667 é vendida por 220 mil euros num leilão em Bona, na Alemanha.

2020

- O Governo português põe fim ao dever cívico de recolhimento no âmbito do combate à pandemia.