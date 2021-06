Coroação de Isabel II, de Inglaterra. O que ficou para a História a 2 de junho

1854

É fundado "O Comércio do Porto".

1857

Nasce o compositor britânico Edward Elgar, autor das marchas de "Pompa e Circunstância".



1923

É inaugurado o elevador de Santa Luzia, em Viana do Castelo, uma das formas de aceder ao santuário.

1941

Morre o atleta norte-americano Lou Gehrig, detentor dos recordes de basebol da época, vítima de esclerose antropomórfica lateral, doença que ficou conhecida pelo seu nome.

1946

Os EUA e o Reino Unido transferem o controlo das Lajes para Portugal, que a renomeia Base Aérea n.º 4, até então localizada no aeródromo de Santana, em São Miguel.



1953

Coroação de Isabel II, de Inglaterra.

1975

Abre a Assembleia Constituinte, a primeira eleita por sufrágio livre, direto e universal.

1979

Primeira visita de João Paulo II à Polónia, sua terra natal, constitui a primeira visita de um pontífice a um país sob regime comunista.

2003

É lançada a nave Mars Express, primeiro projeto europeu de exploração espacial.

2007

O realizador Manoel de Oliveira é distinguido com o Prémio Manuel Antunes 2007.

2013

O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão europeu de hóquei em patins ao derrotar, no golo de ouro, o FC Porto por 6-5, depois de 5-5 no tempo regulamentar, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

2014

O rei Juan Carlos de Espanha anuncia a renúncia ao trono e abre o processo de sucessão.

2016

O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas despede-se da Assembleia da República num último discurso enquanto deputado, no encerramento de um debate agendado pelos centristas sobre envelhecimento ativo e proteção aos idosos.

2018

O socialista Pedro Sánchez presta juramento como primeiro-ministro do Governo de Espanha e torna-se o sétimo chefe do executivo da democracia espanhola.