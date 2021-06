Obama conquista apoio para candidatura à Casa Branca. O que ficou para a História a 4 de junho

1916

- Grande Guerra de 1914-18. Primeiro ataque alemão ao setor defendido pela primeira brigada portuguesa.

1930

- É criada a Universidade Técnica de Lisboa, integrando o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia, a Escola Superior de Medicina Veterinária e o Instituto Superior de Comércio.

1940

- II Guerra Mundial. Termina o resgate das forças aliadas em Dunquerque.

1944

- II Guerra Mundial. As forças aliadas entram em Roma.

1958

- Campanha eleitoral de Humberto Delgado. Comício no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, com forte apoio popular ao candidato da oposição democrática.

1983

- Mário Soares e Carlos Mota Pinto assinam o acordo para o Governo do "Bloco Central".

1989

- O Presidente iraniano Ali Khameini é escolhido para suceder a Ayatollah Khomeini.

1991

- O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é aprovado a Assembleia da República.

2006

- A atleta portuguesa Vanessa Fernandes vence a etapa de Madrid da Taça do Mundo de triatlo.

2008

- O senador Barack Obama anuncia ter conseguido o apoio suficiente para a sua nomeação como candidato democrata à eleição presidencial de novembro.

2015

- O Banif informa que conclui a venda de 85,92% da sua participação no capital social do Banif Mais à Cofidis Participations por 400 milhões de euros.

- A empresária angolana Isabel dos Santos, através da Sociedade Winterfell, anuncia a compra de 65% da Efacec Power Soluntions, que agrupa as atividades centrais do grupo Efacec, com o objetivo de reforçar financeiramente a empresa portuguesa.

2016

- Morre, com 74 anos, Muhammad Ali, lendário ex-campeão mundial de boxe, na categoria de pesos pesados.

2017

- O Sporting conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer o Sporting de Braga, por 2-1, após prolongamento, depois de se ter conquistado o também inédito título nacional.

- A debandada de adeptos provocada por um falso alarme durante a final da Liga dos Campeões, em Turim, Itália, provoca pelo menos mil feridos.