Frank Sinatra atua em Portugal. O que ficou para a História a 7 de junho

1494

Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas.

1776

O Congresso Continental aprova a proposta de elaboração da Declaração de Independência dos EUA.

1862

Os EUA e o Reino Unido assinam o tratado para a erradicação do comércio de escravos.

1892

Prisão do cidadão negro de Nova Orleães Homer Plessy, por se sentar num autocarro. O caso é levado ao Supremo Tribunal dos EUA que impõe a decisão "separados mas iguais", conduzindo à existência de lugares sentados para brancos e negros nos transportes públicos.

1967

Guerra dos Seis Dias. As forças israelitas entram no Egito e atingem o Canal do Suez.

1968

Em Espanha, a ETA comete o seu primeiro assassinato.

1972

Estreia do musical "Grease", em Nova Iorque.

1975

Os EUA retiram o último avião de combate estacionado em Taiwan.

1979

Demite-se o primeiro-ministro português Carlos Mota Pinto, conduzindo à nomeação de um Governo de gestão, de iniciativa presidencial, liderado por Maria de Lurdes Pintasilgo.

1992

Primeira e única atuação de Frank Sinatra em Portugal, no estádio das Antas, no Porto.

1996

Termina a segunda fase de reprivatização da Portugal Telecom, subindo a 49% o capital da empresa admitido à cotação nas bolsas de Lisboa, Londres e Nova Iorque.

2003

Primeira eleição de um bispo homossexual assumido pela igreja episcopal de New Hampshire, EUA.

2006

O relatório do Conselho da Europa sobre os voos da CIA identifica Portugal como um dos 14 países usados para escala no transporte de prisioneiros.

2008

A senadora Hillary Clinton suspende oficialmente a campanha eleitoral nas primárias democratas e formaliza o total apoio ao senador Barack Obama.

2009

Eleições europeias. O PSD vence as eleições para o Parlamento Europeu com 31,7 por cento dos votos, com uma ligeira vantagem sobre o PS, que obtém 26,6 por cento. O Bloco de Esquerda duplica a votação conseguida em 2004 - de 4,9 por cento para perto de 11 por cento. Os comunistas também sobem, passando de 9,1 por cento para 10,7 por cento. O CDS elege dois eurodeputados com 8,4 por cento dos votos.

2010

Realiza-se o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal, às 09:42, na 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa. Helena Paixão, de 40 anos, e Teresa Pires, de 33, tornaram-se cônjuges durante uma cerimónia com ampla cobertura mediática.

2013

A Coreia do Norte anuncia a reabertura da linha telefónica de emergência com a Coreia do Sul, cortada por Pyongyang em março devido às tensões bilaterais.

2015

Morre, com 93 anos, Christopher Lee, ator britânico que participou em filmes como James Bond, Guerra das Estrelas, o Senhor dos Anéis e Drácula.

2016

Nasce o bebé com mãe em morte cerebral há 15 semanas, no Hospital de São José, um facto inédito na medicina portuguesa.

2019

A SAD do FC Porto é condenada a pagar cerca de dois milhões de euros pela divulgação dos emails do Benfica.