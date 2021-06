Portugal dos Pequenitos inaugurado há mais de 80 anos. O que ficou para a História a 8 de junho

1663

Guerras da Independência. O exército espanhol é derrotado na Batalha do Ameixial por forças portuguesas e inglesas.

1859

É criado o Curso Superior de Letras, em Lisboa.

1874

Eça de Queiroz é nomeado adido da Direção dos Negócios Estrangeiros do Governo da Coroa.

1880

É lançado o primeiro número do jornal "O Século".

1940

Inauguração do Portugal dos Pequenitos.

1953

O Supremo Tribunal dos EUA estabelece que nenhum estabelecimento pode recusar servir um cliente negro.

1958

Eleições presidenciais. Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática, é dado como vencido, culminando a fraude eleitoral do regime.

1968

É preso James Earl Ray, acusado do assassino do líder negro norte-americano Martin Luther King.

1983

Manuel Tito de Morais é eleito presidente da Assembleia da República.

2000

A Justiça norte-americana impõe a cisão do grupo Microsoft em duas sociedades, no âmbito das leis antimonopólio.

2003

Perto de 75% dos eleitores polacos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2008

O espanhol Rafael Nadal torna-se o segundo tenista de sempre a ganhar por quatro vezes consecutivas o Grand Slam francês de Roland Garros, igualando o feito do sueco Bjorn Borg, campeão entre 1978 e 1981.

2009

Cerca de mil polícias levam a cabo uma marcha entre o Parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro, em S. Bento, como protesto pela "falta de abertura do Governo" nas negociações do estatuto profissional.

2017

Funcionário do Serviço de Informações de Segurança (SIS) Frederico Carvalho Gil e um cidadão russo são acusados de espionagem, violação de segredo de Estado e corrupção ativa e passiva agravados.

2018

Morre, aos 62 anos, Anthony Bourdain, famoso chefe de cozinha.

2020

A possibilidade de serem feitas cinco substituições na I Liga é aprovada por maioria dos clubes na Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que valida também a promoção de Nacional e Farense ao principal escalão.