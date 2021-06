Mário Soares torna-se primeiro-ministro do IX Governo Constitucional. O que ficou para a História a 9 de junho

1870

Morre o escritor inglês Charles Dickens, com 58 anos. O autor de "Tempos Difíceis" e "Oliver Twist" foi sepultado na Esquina dos Poetas, na abadia de Westminster.

1891

Nasce o compositor norte-americano Cole Porter. Enveredou pelo caminho do Broadway e os seus musicais tornaram-se um sucesso dos anos 30 aos anos 50.

1908

Morre o escritor português Trindade Coelho, autor da obra " Aos meus amores". Para além de contos também deixou obras de direito, política, memórias e muito mais. Com veia republicana, teve um papel relevante na política portuguesa através do livro que publicou contra o regime monárquico.

1931

É criado o Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). Responsável por cerca de 16 km de documentação textual e de imagem, relativa aos portugueses e aos povos com que se relacionaram, entre finais do século XVI e 1974-1975.

1934

Primeira aparição do Pato Donald, no desenho animado "The Wise little Hen" (em português, a Galinha Espertalhona), da série "Silly Symphony", da Disney.

Benoit Tessier

1940

O exército norueguês rende-se à forças nazis. Quando a Alemanha invadiu a Noruega, de surpresa, ocupando o país nórdico até maio de 1945.

1961

O Conselho de Segurança da ONU aprova a moção contra Portugal, condenado pelos massacres e medidas de repressão da população angolana.

1974

Portugal e a URSS reestabelecem as relações diplomáticas, no período contorbado da Guerra Fria, que tinham cessado a 1917.

1983

Mário Soares toma posse como primeiro-ministro do IX Governo Constitucional. Constituído por uma coligação pós-eleitoral entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata.

Miguel Vidal

1991

O vulcão Pinatubo entrou em erupção nas Filipinas, depois de estar inativo há mais de 500 anos. A catástrofe causou a morte a 800 pessoas e mais de 600.000 pessoas perderam as suas casas.

Romeo Ranoco

1996

Assinatura do acordo para a retirada das forças jugoslavas do Kosovo.

2000

Acidente nas obras do Terreiro do Paço do Metro de Lisboa. A abertura de uma brecha no túnel provocou uma inundação.

2004

Morre António de Sousa Franco aos 61 anos, vítima de ataque cardíaco fulminante. Sousa Franco foi catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, cofundador do PSD, fundador da ASDI, ministro das Finanças no V e no XIII Governos, antigo presidente da CGD e do Tribunal de Contas e cabeça de lista do PS às Eleições para o Parlamento Europeu.

Jose Manuel Ribeiro

2006

Morre Paulo Vallada, antigo presidente da Câmara do Porto e da Associação Comercial da cidade, aos 82 anos.

2008

Começa a ser construída a segunda maior central solar fotovoltaica em Portugal. Ferreira do Alentejo (Beja), num investimento de quase 51 milhões de euros, para produzir energia "limpa" durante 25 anos.

2010

Acidente na Linha do Norte, junto à estação de Riachos, Torres Novas. Três pessoas foram colhidas pelo comboio e perderam a vida. Duas das vítimas, um homem e uma mulher, de 70 anos, eram irmãos, e a terceira vítima, um homem de 38 anos, era o funcionário da REFER que tentou acudir o casal de idosos que falava no meio da linha.

2011

Morre o pintor Maqbool Fida Husain, aos 95 anos. Conhecido como o "Picasso da Índia" estava exilado em Londres há 5 anos, onde acabou por falecer. Foi influenciado pelas vertentes pós-impressionismo, cubismo e expressionismo.

Zahid Hussein

2013

O espanhol Rafael Nadal torna-se o primeiro tenista a vencer por oito vezes o mesmo torneio do "Grand Slam", ao bater o compatriota David Ferrer na final da edição 2013 de Roland Garros, em Paris.

Gonzalo Fuentes

2015

Morre, com 55 anos, o ator Nuno Melo. Vítima de cancro no fígado.

2016

A Comissão Europeia aprova proposta de aquisição do Banco BPI pelos espanhóis do CaixaBank, no âmbito do regulamento de fusões.

2018

O canoísta português Fernando Pimenta sagra-se tricampeão europeu em K1 1.000 metros, ao vencer a final da distância no campeonato da Europa de 2018, em Belgrado, na Sérvia.

Darren Whiteside

2019

O desenho original da capa do primeiro livro de aventuras de "Tintin", assinado por Hergé e publicado em 1930, é vendido num leilão em Dallas, nos Estados Unidos, por cerca de um milhão de euros.



Portugal vence a primeira edição da Liga das Nações de futebol, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Porto.



Começam em Hong Kong os protestos contra a lei da extradição, mais um momento-chave do movimento pró-democracia na ex-colónia britânica desde a transição para a China.

2020

Morre, aos 75 anos, José Alberto Tavares Moreira, vítima de cancro. Foi economista, governador do Banco de Portugal (1986-1992), presidente do Conselho de Administração do banco angolano BAI Europa e secretário de Estado do Tesouro (1980-1981).