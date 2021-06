Gripe A faz a primeira vítima mortal na Europa. O que ficou para a História a 14 de junho

1920

Morre, com 56 anos, Max Weber, economista alemão, fundador da sociologia moderna.

1928

Nasce o guerrilheiro argentino Che Guevara, referência da revolução cubana.

1940

As forças nazis abrem o campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada, com a chegada dos primeiros presos políticos alemães.

1951

Realiza-se o primeiro censo da população com o primeiro computador, o Univac 1.

1982

Termina a guerra Falkland/Malvinas. As tropas argentinas rendem-se às forças britânicas e acordam um cessar-fogo.

1985

É assinado o Acordo de Schengen por cinco países fundadores da União Europeia - Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Luxemburgo.

1992

O Partido Comunista da antiga URSS expulsa Mikhail Gorbachev.

2005

É constituída, em Lisboa, a Fundação Champalimaud, para a investigação e acompanhamento na área da saúde.

2007

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas demite o governo de unidade nacional chefiado por Ismail Hanyeh, do Hamas, e proclama o estado de emergência nos territórios palestinianos, depois de as milícias do grupo islamita terem assumido o controlo da Faixa de Gaza, após violentos combates com as forças de segurança leais à Fatah, que causaram mais de 115 mortos e centenas de feridos.

2009

Gripe A (H1N1). Primeira vítima mortal do vírus na Europa é uma mulher de 38 anos que teve um filho prematuro num hospital de Glasgow, na Escócia.