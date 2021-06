A primeira mulher no espaço. O que Ficou para História a 16 de junho

1373

- Os reis Fernando de Portugal e Eduardo III de Inglaterra assinam o Acordo de Westminster.

1853

- É aprovado o projeto de construção da linha ferroviária entre Lisboa e Porto.

1889

- Atentado frustrado contra o imperador do Brasil, D. Pedro II.

1910

- O Castelo de S. Jorge passa a ser classificado como monumento nacional.

1917

- Primeiro congresso dos Sovietes, na Rússia, com bolcheviques em minoria perante os socialistas moderados e revolucionários.

1919

- Grande Guerra 1914-18. Os representantes das nações aliadas recusam as propostas alemãs para o acordo de paz.

1933

- Grande Depressão. O presidente dos EUA, Frank D. Roosevelt, lança o "New Deal", para a recuperação económica, com a assinatura das leis da banca, seguros, indústria, transportes e a promulgação do programa de apoio à agricultura.

1940

- II Guerra Mundial. As forças francesas abandonam a Linha Maginot, tomada pelas tropas nazis.

1941

- II Guerra Mundial. Washington ordena o fecho dos consulados alemães, representantes de Hitler, nos EUA.

1950

- Manifestação anticolonial em Mueda, Moçambique, destroçada pela violência das forças policiais.

- Pio XII concede a aprovação definitiva do Opus Dei, fundado em 1928, por Josemaria Escrivá de Balaguer. É permitida a admissão de pessoas casadas e a integração de sacerdotes do clero secular, na Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz.

1954

- Ngo Dinh Diem é eleito primeiro presidente do Vietname, confirmado o reconhecimento da independência pela França.

1958

- Execução do dirigente húngaro Imre Nagy, líder da sublevação de 1956, contra a presença da URSS no país.

1960

- Massacre de Mueda, Moçambique. Morrem 17 pessoas, quando as forças da administração portuguesa disparam para dispersar uma reunião entre habitantes e as autoridades locais, 10 anos depois da primeira manifestação anticolonial.

1961

- Deserção do bailarino russo Rudolf Nureyev para o Ocidente, durante a digressão a Paris.

1962

- Demissão do primeiro-ministro brasileiro de Tancredo Neves, presidente do primeiro governo de base parlamentar, da República do Brasil.

1963

- Primeira viagem espacial de uma mulher, a cosmonauta russa Valentina Tereshkova.

1979

- Os sandinistas da Nicarágua formam um Governo provisório na Costa Rica.

1982

- Os 24 mil mineiros do País de Gales juntam-se à greve dos trabalhadores da saúde na luta contra as reformas do Governo de Margaret Thatcher.

1983

- Yuri Andropov é eleito presidente da URSS.

1988

- Morre, aos 74 anos, o pintor português João Hogan.

1989

- Enterro oficial do antigo primeiro-ministro da Hungria Imre Nagy, líder da sublevação de 1956, executado em 1958 pelas forças de Moscovo.

1991

- É criado o Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho, a partir da Inspeção-Geral do Trabalho, lançada em 1983.

- Primeiro Congresso do Partido da Solidariedade Nacional português.

1992

- Os EUA e a URSS assinam a Carta de Cooperação e Amizade.

- O secretário da Defesa da administração de Ronald Reagan, Caspar Weinberger, é condenado no âmbito do processo Irão-Contras, seguindo-se o perdão concedido pelo presidente George Bush.

1996

- Morre, com 69 anos, o escritor e poeta David Mourão-Ferreira, autor de "Hospital das Letras", "Entre a Sombra e o Corpo".

1969

- Georges Pompidou é proclamado vencedor das Presidenciais francesas, à segunda volta.

1976

- Eclode a revolta na cidade-dormitório de Soweto, nos arredores de Joanesburgo, África do Sul, contra o ensino obrigatório de Afrikaans, a língua oficial do regime de apartheid. Morrem mais de 600 pessoas.

1977

- O secretário-geral do PCUS, Leonid Brezhnev, é eleito presidente da URSS. Pela primeira vez a mesma pessoa acumula os dois cargos.

1978

- Assinatura do tratado para a devolução do Canal do Panamá, entre o presidente do país Omar Torrijos e o norte-americano James Carter.

1997

- É aprovado o Tratado de Amsterdão da União Europeia.

2003

- A União Europeia assina, em Genebra, a Convenção Internacional Anti-Tabaco, da Organização Mundial de Saúde, no dia em que o documento é aberto para subscrição.

- O argentino Luís Moreno Ocampo é investido primeiro procurador do Tribunal Penal Internacional.

2004

- A comissão de investigação dos atentados de 11 de Setembro de 2001 conclui não existirem elementos que provem a ligação da Al-Qaida ao governo iraquiano de Saddam Hussein.

2005

- Morre, cm 99 anos, o médico Corino de Andrade, neurologista, professor universitário, investigador que identificou a paramiloidose ("doença dos pezinhos"), impulsionador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

2006

- A União Europeia aprova a entrada da Eslovénia na Zona Euro, a 01 de janeiro de 2007.

- Morre, com 70 anos, Mário Ventura Henriques, jornalista e escritor, fundador do Festróia, antigo presidente da Associação Portuguesa de Escritores.

2012

- O Benfica conquista o seu 21.º título de campeão nacional de hóquei em patins, 14 anos depois do último, ao vencer no reduto do Tigres de Almeirim por 4-1, em encontro da 30.ª e última jornada.

2013

- O português Rui Costa (Movistar) revalida o título na Volta à Suíça em bicicleta, ao vencer a última etapa, um contrarrelógio de 26,8 quilómetros entre Bad Ragaz e Flumserberg.

- O canoísta português Fernando Pimenta conquista a medalha de prata de K1 5.000 metros, ficando atrás do alemão Max Hoff, na última prova dos Campeonatos da Europa de canoagem, que decorreram em Montemor-o-Velho.

- Os canoístas portugueses Fernando Pimenta, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Fernandes conquistam a medalha de prata na competição de K4 1.000 metros nos Europeus de velocidade, em Montemor-o-Velho, atrás da República Checa.

2014

- O antigo piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sai do coma e abandona o hospital francês de Grenoble, onde recebia tratamento desde dezembro de 2013, quando sofreu um acidente de esqui.

2015

O multimilionário Donald Trump, de 69 anos, anuncia que é candidato à corrida presidencial norte-americana e promete restabelecer novamente a grandeza dos Estados Unidos.

- Um tribunal egípcio condena o ex-Presidente islamita Mohamed Morsi a prisão perpétua pelo crime de espionagem a favor do movimento palestiniano Hamas, do libanês Hezbollah e do Irão.

2016

- Jo Cox, deputada britânica, de 41 anos, é atingida a tiro durante uma ação de campanha a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, em Birstall, no norte de Inglaterra.

- Morre, aos 87 anos, Helmut Kohl, antigo chanceler alemão e "pai" da reunificação alemã, em Ludwigshafen.

2020

- A Coreia do Norte faz explodir o escritório de ligação com a Coreia do Sul em Kaesong, uma cidade perto da fronteira, aumentando a tensão na península coreana.

- Morre, aos 83 anos, Edén Pastora 'Comandante Zero', um dos líderes da revolução armada que derrubou a ditadura de Somoza na Nicarágua em 1979.