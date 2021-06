Incêndio em Pedrógão Grande causou 66 mortes e 253 feridos. O que ficou para a História a 17 de junho

1972

Detidos cinco homens na sede nacional do Partido Democrata, no edifício Watergate, em Washington, EUA. É o primeiro passo no Caso Watergate, que culminará com a demissão de Richard Nixon, em 1974.

© Reuters Photographer / Reuter

1991

O Governo sul-africano elimina a última lei do apartheid, que vigorou no país durante quatro décadas. Na foto, Nelson Mandela, símbola da luta contra o apartheid, em 1990.

Greg English

1992

É atribuído o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores ao romance de José Saramago "Evangelho Segundo Jesus Cristo".

ESTELA SILVA

2013

A ensaísta norte-americana Susan Sontag recebe o Prémio da Paz, atribuído na Alemanha.

© Kai Pfaffenbach / Reuters

2006

Portugal qualifica-se para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol, ao derrotar o Irão por 2-0.

© Ruben Sprich / Reuters

2007

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas (esq.), dá posse ao novo governo de emergência chefiado pelo economista independente Salam Fayyad e ilegaliza o Hamas e o seu braço armado, as Brigadas Ezzedine Al-Qassam.

© Oleg Popov / Reuters

2012

O ciclista português Rui Costa (Movistar) vence a Volta à Suíça em bicicleta, depois de ter conseguido manter a curta vantagem de 14 segundos sobre o luxemburguês Frank Schleck para a nona e última etapa.

© Denis Balibouse / Reuters

2017

Dois grandes incêndios deflagram na região Centro e provocam 64 mortos e mais de 200 feridos. Estes incêndios, que deflagram nos concelhos de Pedrógão Grande e Góis, consomem cerca de 50 mil hectares de floresta.

O incêndio que deflagrou ao início da tarde de 17 de junho de 2017, no concelho de Pedrógão Grande, provocou a morte a 66 pessoas e 253 feridos, sete dos quais graves, e destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.