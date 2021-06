O adeus a José Saramago. O que ficou para a História a 18 de junho

1815

- Batalha de Waterloo. As forças britânicas do duque de Wellington derrotam Napoleão Bonaparte.

Yves Herman

1864

- É criada a Companhia da Fábrica de Tabacos de Xabregas.

1880

- É criado o imposto português de renda.

1861

- Nasce o escritor português Trindade Coelho, autor de "Aos Meus Amores".

1896

- Data provável da primeira exibição cinematográfica em Portugal, no Coliseu da Rua da Palma, em Lisboa.

1939

- O minuto 75 da segunda mão da Taça de Portugal 1938/39, a primeira da história, no Campo das Amoreiras, em Lisboa, marca o início da rivalidade do FC Porto e do Benfica. Os dirigentes do clube portista mandam a equipa sair de campo, em protesto pelo que consideram favorecimento do árbitro setubalense António Palhinhas ao clube encarnado. O resultado estava em 6-0 para o Benfica.

1942

- Nasce o músico e compositor britânico Paul McCartney, fundador dos Beatles.

Simon Kreitem

1953

- É proclamada a República no Egito. A Presidência é entregue ao general Naguir.

- Primeira gravação de Elvis Presley, no Sun Studios, nos EUA.



- Calouste Sarkis Gulbenkian assina o testamento que determina a criação da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



Fundação Calouste Gulbenkian (DR)

1977

- Equipas portuguesas conquistam, pela primeira vez, títulos europeus de clubes, em hóquei em patins. O Sporting vence a Taça dos Campeões Europeus e o Oeiras conquista a Taça dos Vencedores das Taças.

1965

- O código da estrada do Reino Unido introduz o primeiro limite de álcool no sangue.

1966

- Guerra Colonial. Abre a Frente Leste angolana na terceira região militar do MPLA.

HORST FAAS

1997

- Captura de Pol Pot, chefe dos Khmers Vermelhos, responsável pela morte de dois milhões de pessoas, no Camboja na década de 1970.

AP

1994

- Termina a presença das forças norte-americanas, britânicas e francesas em Berlim, existente desde o fim da II Guerra Mundial.

JAN BAUER

2003

- O Governo português aprova as regras para comercialização, importação e exportação de energia elétrica no mercado ibérico, lançando o processo de liberalização do setor.

© Jose Manuel Ribeiro / Reuters

2004

- É atingido acordo sobre o texto do Tratado Constitucional Europeu, na Cimeira de chefes de Governo, em Bruxelas.

© Francois Lenoir / Reuters

2006

- A Igreja Episcopal dos EUA elege, pela primeira vez, uma mulher como líder, a responsável pelo episcopado do Nevada, Katharine Jefferts Schori.

© Jonathan Ernst / Reuters

2008

- O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo a "diretiva do retorno", a controversa lei que harmonizará a nível comunitário as regras para o repatriamento de imigrantes ilegais.

Santi Palacios

2010

- Morre o escritor José Saramago aos 87 anos, Prémio Nobel da Literatura em 1998.

© Nacho Doce / Reuters

2011

- A ex-dissidente soviética Elena Bonner, viúva do prémio Nobel da paz Andrei Sakharov, morre na sequência de uma longa doença, com 88 anos.

© Vincent Kessler / Reuters

2012

- A nave espacial chinesa "Shenzhou-10" acopla com um protótipo de uma estação permanente em órbita da Terra, o "Tiangong-1", testando com sucesso uma tecnologia que apenas a Rússia e os Estados Unidos dominavam. Na foto, os três astronautas chineses antes da partida.

© China Stringer Network / Reut

2013

- O relatório da Comissão de Inquérito às Parcerias Público-Privadas conclui que existem "indícios de gestão danosa e de dolo" para os interesses públicos, no âmbito da concessão da Rede de Alta Velocidade Poceirão-Caia, segundo o relatório apresentado no Parlamento pelo relator social-democrata Sérgio Azevedo.

LUSA

2013

- O relatório da Comissão de Inquérito às Parcerias Público-Privadas conclui que existem "indícios de gestão danosa e de dolo" para os interesses públicos, no âmbito da concessão da Rede de Alta Velocidade Poceirão-Caia, segundo o relatório apresentado no Parlamento pelo relator social-democrata Sérgio Azevedo.



- O Governo acorda com os bancos a extinção de todos os contratos 'swap' que tinham cláusulas que permitiam exigir às empresas públicas o seu fecho antecipado com pagamento das perdas associadas.

- A seleção espanhola de futebol revalida o título europeu de sub-21, ao derrotar na final, disputada em Jerusalém, a Itália por 4-2.

- Portugal e a Venezuela assinam 14 protocolos de cooperação durante a visita do Presidente Nicolás Maduro a Portugal, que abrangem desde a construção civil às obras públicas, setor agroalimentar ou turismo, num valor estimado de seis mil milhões de euros.

© Hugo Correia / Reuters

2015

- O banco catalão CaixaBank anuncia ter desistido da Oferta Pública de Aquisição sobre o Banco Português de Investimento, do qual é o principal acionista.



- A Brisa -- Auto Estradas de Portugal anuncia que chegou a acordo para a venda de 30% do capital social da Brisa - Concessão Rodoviária SGPS, que permite um encaixe financeiro de 770 milhões de euros.

- Portugal antecipa o pagamento de mais 1,8 mil milhões de euros dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional.

© Yuri Gripas / Reuters



2016

- Um tribunal egípcio condena o ex-Presidente islamita Mohamed Morsi a uma nova pena de prisão perpétua num caso de espionagem em benefício do Qatar.

- Cristiano Ronaldo isola-se como o jogador mais internacional de sempre da seleção portuguesa de futebol, somando o seu 128.º jogo pelos "AA", mais um do que Luís Figo, recordista há mais de uma década.



Susana Vera

2017

- Morre, aos 80 anos, Carlos Macedo, antigo dirigente e fundador do PPD/PSD.

- O Tribunal de Recurso timorense dá razão ao Governo e confere o visto prévio necessário para o maior contrato de sempre do país, um projeto de construção na costa sul avaliado em 719 milhões de dólares.

- O partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, ganha as eleições legislativas em França com maioria absoluta.

Thibault Camus



2020

É Identificado um primeiro caso de infeção pelo novo corona vírus no Lar de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, um surto que virá a causar grande polémica.