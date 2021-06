Toma posse o Governo mais reduzido desde 1976. O que ficou para a História a 21 de junho

1788

Entra em vigor a Constituição dos EUA, com a ratificação do texto pelo Estado de New Hampshire.

1947

Crise na Academia de Lisboa. A PIDE prende os membros da Comissão Académica e os elementos da Comissão Central do MUD Juvenil. Entre os detidos encontram-se Mário Soares, Salgado Zenha e Rui Grácio.

1963

O Cardeal Montini é eleito Papa com o nome Paulo VI.

1964

Luta pelos direitos cívicos, nos EUA. Morte de três ativistas, na região de Meridian, deixa o "Mississípi em chamas".

1992

O chamado "modelo carocha" da Volkswagen, produzido por Ferdinand Porsche nos anos de 1930, atinge o 21.º milhão.

1995

Abre o Amadora-Sintra, primeiro hospital público de gestão privada, em Portugal, com 40% dos serviços em funcionamento.

2004

O setor privado entra na exploração espacial com o primeiro voo da nave Space Ship One, nos EUA.

2011

O XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho, toma posse, no Palácio da Ajuda, cerca de duas semanas após as legislativas de 05 de junho. É o governo mais reduzido dos 19 formados desde 1976, contando com 11 ministros, dos quais dois são ministros de Estado: Vítor Gaspar (Finanças) e Paulo Portas (Negócios Estrangeiros).