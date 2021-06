É desmantelado o Checkpoint Charlie. O que ficou para a História a 22 de junho

1945

II Guerra Mundial. Termina a batalha de Okinawa, com a fim da resistência japonesa ao décimo exército norte-americano e o balanço de 124 mil mortos.

1963

Inauguração da Ponte da Arrábida, no Porto.

Reprodução Associação Comercial do Porto

1969

Morre, coim 47 anos, a atriz norte-americana Judy Garland.

1987

Morre, com 88 anos, o ator e bailarino norte-americano Fred Astaire.

Anonymous

1990

É desmantelado o Checkpoint Charlie, o mais famoso posto de fronteira no Muro de Berlim, que separava a Alemanha de Leste de Berlim Ocidental.

Claus Eckert

1999

O Vaticano permite a beatificação dos pastores de Fátima, Jacinta e Francisco Marto.

2006

Israel e Palestina aderem à Cruz Vermelha Internacional.

SOPA Images

2007

Apito Dourado. O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, é acusado de corrupção desportiva ativa, pela terceira vez, no âmbito do processo por causa do jogo Nacional/Benfica, referente à época 2003/4.

Paulo Duarte

2008

A passagem do tufão Fengshen pelas Filipinas, que causa o naufrágio de um ferry com 750 pessoas a bordo, provoca centenas de mortos.

Romeo Ranoco

2016

Cristiano Ronaldo torna-se o futebolista com mais jogos em fase finais de Europeus, ao somar, face à Hungria, o 17.º encontro, mais um que os já retirados, Edwin van der Sar e Lilian Thuram.